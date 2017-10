La Olimpiada Naţională de Chimie pleacă cei mai buni 11 elevi constănţeni

La Olimpiada Națională de Chimie pleacă cei mai buni 11 elevi constănțeni

Ştire online publicată Vineri, 22 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 31 ianuarie-6 februarie 2010, la Pitești, se va desfășura faza națională a Olimpiadei de Chimie. Concursul constă în două probe: teoretică (pondere 60%) și practică (pondere 40%). Elevii calificați pentru etapa națională vor avea la dispoziție, pentru rezolvarea subiectelor, atât la proba practică, cât și la cea teoretică, trei ore, din momentul în care au primit subiectele de concurs. Lotul reprezentativ al județului Constanța este alcătuit din următorii elevi: l clasa a VIII-a: Dimitri Apostol (Liceul Teoretic „Ovidius”), Gabriela Cranga (Școala „I.L. Caragiale”) și Radu Alexandrescu (Școala „I. Jalea”) l clasa a IX-a - Adela C. Buciuc (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”) l clasa a X-a: Bianca D. Mocanu (Liceul Internațional de Informatică) și Camil Maximilian Isacov (Liceul „Ovidius”) l clasa a XI-a: Alexandru Halip (CNMB), Paul Adrian Iacomi (Liceul Internațional de Informatică), Cristina Florina Zotică („Ovidius”) l clasa a XII-a: Alina Mădălina Tirla și Anamaria Hudișteanu (ambele CNMB). În cadrul etapei naționale a olimpiadei de chimie are loc și selecționarea lotului național lărgit de chimie, în vederea pregătirii pentru faza internațională a olimpiadei de chimie. Selecția se face printr-o probă teoretică cu durata de cinci ore. Subiectele probei teoretice pentru selecționarea lotului național lărgit se vor elabora pe baza programei OICh- Syllabus, nivelurile I și II, de către o comisie formată din profesori universitari, membri ai Comisiei Centrale a olimpiadei. Elevii pot participa la proba de selecție a lotului național lărgit, prin înscriere directă, indiferent de rezultatele obținute la faza națională și de nivel de clasă, condiția obligatorie și necesară fiind aceea de a fi participat la cele două probe ale olimpiadei. Lotul național lărgit va fi format dintr-un număr total de 20 de elevi: 15 elevi selecționați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la proba de selecție și încă cinci elevi născuți după 15 iulie 1992, în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru asigurarea bazei de selecție a Olimpiadei Pluridisciplinare din Yakuția. Pregătirea lotului național lărgit de chimie se va face centralizat în perioada martie - aprilie. La sfârșitul perioadei de pregătire, toți elevii componenți ai lotului lărgit vor fi testați prin două probe de baraj teoretice, cu durata de câte cinci ore. Vor fi selecționați primii nouă elevi, la care se adaugă patru elevi care nu vor împlini vârsta de 18 ani până la data de 15 iulie 2010, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Acești 13 elevi vor susține o probă de baraj practică, cu durata de cinci ore. Fiecare probă teoretică, respectiv practică are un punctaj maxim de 100 de puncte. Clasamentul final se va stabili prin însumarea punctajelor obținute la cele trei probe de baraj. Primii patru elevi vor constitui lotul național al României care va participa la ediția a XLII-a a Olimpiadei Internaționale de Chimie care va avea loc la Tokyo, Japonia, în perioada 19-28 iulie 2010. Următorii patru elevi cla-sificați vor participa la Olimpiada Internațională D.I. Mendeleev, ediția a XLIV-a, ce va avea loc la începutul lunii mai în Baku, Republica Azerbaidjan, iar din ceilalți cinci elevi se vor selecționa cei trei elevi care vor participa la Olimpiada Pluridisciplinară din Yakuția, Republica Sakha, cu respectarea condiției de vârstă, prevăzută în regulamentul Olimpiadei Pluridisciplinare din Yakuția. Profesorul însoțitor al lotului este Monica Dumitru de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța.