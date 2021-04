La Muzeul de Artă, expoziția „Memorie și dialog intercultural prin artă vizuală”

De luni, 26 aprilie, Muzeul de Artă Constanța deschide expoziția „Memorie și dialog intercultural prin arta vizuală”. Lucrările expuse au fost realizate în perioada 2015 – 2016, de grupul țintă al proiectului „Centrul pentru Educație Interculturală Constanța (C.P.E.I.C.)”, care a fost finanțat prin granturi SEE, în cadrul Programului Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european. Acestea pun în valoare ideea diversității etnice și culturale și a dialogului intercultural, aducând în atenția publicului iubitor de artă motive inspirate din spații culturale variate. Expoziția poate fi vizitată în Centrul pentru Educație Interculturală Constanța, aflat în incinta Muzeului de Artă, în perioada aprilie – mai 2021.Centrul pentru Educație Interculturală Constanța a fost creat în anul 2016 prin proiectul cu același nume, implementat de Muzeul de Artă Constanța în parteneriat cu Centrul Naval Național pentru Studii și Inițiativă în Educație, Sport și Tradiții din Constanța și International Organization for Democracy and Human Rights din Norvegia, în perioada mai 2015 - aprilie 2016. Proiectul prin care s-a înființat Centrul pentru Educație Interculturală Constanța a fost finanțat prin granturi SEE, în cadrul Programului Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european.