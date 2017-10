La mulţi ani, Marian Adochiţei!

La mulți ani, Marian Adochiței!

Ştire online publicată Luni, 30 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi este ziua lui Marian Adochiței, actor al Teatrului de Stat Constanța, un talentat exponent al tinerei generații, apreciat nu doar de public, ci și de critici și specialiști teatrali. Drept dovadă, în 2006 a obținut premiul „Generația așteptată”, la Gala Tânărului Actor „Hop”, pentru ca în toamna acestui an să fie distins, tot la „Hop”, cu Premiul „Ștefan Iordache”. S-a născut în Piatra Neamț, a absolvit Facultatea de Teatru a Universității „George Enescu” din Iași, iar la Constanța ne revelă creativitatea din 2005. Pentru Marian, un must have nu doar pentru ARTIST, ci și pentru OM, în general, este un CREZ pe care acesta trebuie să-l urmeze: „crezi în ceva, în orice”, spune, de fiecare dată când aduce în discuție SENSUL. Este Emanuel din „Inimi cicatrizate”, Dansatorul din „Dulce-amar”, Tânărul care vrea să se sinucidă din „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte”, Mademoiselle Simone din „Pană de automobil”, Amos Feodorovici din „Revizorul”, Pasagerul din „Terosism” și oricine vrea el. Cu o plăcere teribilă joacă și în filme, fiind distribuit în rolul principal din: „Curcanii nu zboară”, în regia lui Cristian Mungiu, ‚„Hacker”, regizat de Alexandra Gulea și Stere Gulea, „Luger”, o producție în regia lui Jeff Burr. De asemenea, a avut un rol secundar în „The Brothers Bloom”, în regia lui Rian Johnson, unde a jucat alături de Adrien Brody și Rachel Weisz, dar și în filmul „Pe urmele lui Gruber”, în regia lui Radu Gabrea. În filmul independent produs de Florina Titz l-a interpretat pe Dani, homosexualul intelectual și răvășit de propriile obsesii. Marian Adochiței va juca în spectacolul regizat de Sorin Militaru, o piesă de Dimitre Dinev, care va fi prezentat în curând publicului constănțean.