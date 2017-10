La Mangalia, începe Gala „HOP“

Centrul Cultural „Euxin" din Mangalia găzduiește, începând de astăzi, cea de-a X-a ediție a festivalului-concurs Gala Tânărului Actor „HOP" 2007, tradițio-nalul eveniment cultural al sfâr-șitului de sezon estival fiind organizat de UNITER, în colaborare cu Primăria Mangalia. La ediția din acest an, la Secțiunea „Individual" participă 13 concurenți: Andreea Raica, Cristina Teodora Tudose, Ioana Lăcrămioara Brecea, Aniela Petreanu, Simina Cojocaru, Axel Moustache, Ana Macovei, Patricia Moga, Radu Iacoban, Vlad Drăgulescu, Victoria Dicu, Dana Pancu, Cristina Ragoș. Secțiunea Grup include patru spectacole: „Lecția"', „În așteptare", „Moștenirea" și „Îngerul electric". De asemenea, publicul va urmări, în afara competiției spectacolele: „Actorul și vioara", „Mănâncă-ți aproapele", „Fericirea e marcă înregistrată" și „Gros-Plan", iar în ultima seară, Nicu Alifantis va susține un recital. Juriul ediției din acest an este format din regizorii Felix Alexa și Alexandru Berceanu, actrița Andreea Bibiri, coregraful Florin Fieroiu și criticul de teatru Cristina Modreanu. În cadrul Galei, organizatorii oferă la Secțiunea Individual - Premiul pentru cel mai bun actor și Premiul pentru cea mai bună actriță, iar la Secțiunea Grup - Premiul pentru cel mai bun spectacol, urmând a fi decernat și Premiul special al juriului - Sică Alexandrescu.