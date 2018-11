La loc comanda! Elevii scapă, deocamdată, de subiectele grilă la examenele naţionale

La loc comanda! Elevii scapă, deocamdată, de subiectele grilă la examenele naționale

Lipsa unei strategii clare la Educație și schimbarea frecventă a miniștrilor au afectat grav sistemul de învățământ românesc. Generații întregi de elevi au fost victime ale unor experimente puse la cale de cei care s-au perindat prin fotoliul de la Ministerul Educației. Așa s-a ajuns ca elevii să nu mai învețe pentru ei și pentru viitor, ci să vâneze note, ca profesorii buni să emigreze, ca rezultatele la examenele naționale să fie dezastruoase și facultățile să își înceapă cursurile cu sălile goale.Ultima gafă a celor din minister a fost tentativa de a schimba modul de elaborare a subiectelor pentru evaluarea națională și bacalaureatul 2019. În cursul zilei de miercuri, 31 octombrie, pe site-ul Ministerului Educației au fost publicate, conform metodologiei, modelele de subiecte pentru examenele ce vor fi susținute la vară de absolvenții clasei a VIII-a și de cei ai clasei a XII-a. Acestea propuneau introducerea unor subiecte de tip grilă, la toate disciplinele, inclusiv la limba și literatura română. Reacțiile cadrelor didactice, dar și ale elevilor și părinților au apărut instantaneu, considerând că nu este normal ca elevii să se trezească, cu numai câteva luni înaintea examenului, cu alte subiecte decât cele la care se așteptau și pentru care se pregătesc. Specialiștii în educație au spus chiar că introducerea grilelor înseamnă o calitate mai scăzută a pregătirii elevilor. Ulterior, subiectele cu pricina au fost retrase de pe site-ul ministerului, pentru ca, apoi, ministrul interimar al Educației, Rovana Plumb, să anunțe că îi așteaptă la consultări pe reprezentanții profesorilor, părinților și elevilor, pe tema noilor modele de subiecte pentru examenele din anul 2019.La finalul întâlnirii care a avut loc vineri, la prânz, aceasta a anunțat că se amână introducerea grilelor, fără să precizeze până când.„Am ajuns împreună la concluzia că în timpul jocului nu se schimbă regulile. De aceea, în acest an școlar nu se aplică nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte”, a precizat ministrul interimar.Potrivit Rovanei Plumb, în acest an școlar sunt înscriși 181.000 de elevi în clasa a VIII-a și aproximativ 154.000 de elevi în clasa a XII-a.„Ei vor susține evaluarea națională, respectiv bacalaureatul, în aceleași condiții ca și în anul școlar trecut. Nu se aplică pentru acest an școlar nicio schimbare. Modelele de subiecte vor fi postate pe site-ul MEN în această seară. Discuțiile au fost constructive și sperăm ca, în continuare, să luăm deciziile cele mai bune”, a mai adăugat ministrul.O vară cu multe exameneConform calendarului de desfășurare a evaluării naționale 2019, prima probă, cea la limba și literatura română, va avea loc pe 18 iunie, urmată, pe 20 iunie, de cea la matematică. Rezultatele inițiale vor fi publicate pe 25 iunie, iar cele finale pe 29 iunie. Repartizarea computerizată în învățământul liceal este programată pentru vineri, 12 iulie.În ce privește bacalaureatul 2019, prima sesiune debutează pe 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice la limba română, urmată, pe 7, 10 și 11 iunie, de proba de competențe digitale și, pe 12, 13 iunie, de proba competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.Prima probă scrisă, la limba și literatura română, va avea lor pe 1 iulie, iar pe 3 iulie se va desfășura proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului, este programată pe 4 iulie. Rezultatele înainte de contestații vor fi făcute publice pe 8 iulie, iar, între 9 și 12 iulie, vor fi soluționate contestațiile.