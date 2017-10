La limita aroganţei! Bătălia ofertelor în săptămâna "Şcoala Altfel"

La limita aroganței! Bătălia ofertelor în săptămâna "Școala Altfel"

La prima ediție, în anul școlar 2011-2012, săptămâna „Școala Altfel“ a constituit o adevărată corvoadă pentru învățători și diriginți, care s-au văzut puși în fața unei provocări neașteptate, aceea de a oferi elevilor șansa la o altfel de educație.La a patra ediție, cu o nouă titulatură, „Să știi mai multe, să fii mai bun”, săptămâna consacrată înaintea vacanței de Paști a căpătat o abordare nouă, practică și orientată spre rezultate. Și cum în această săptămână cursurile nu se derulează conform orarului obișnuit al unității de învățământ, ci după un orar special, anul acesta asistăm la o adevărată „bătălie” a ofertelor.Expediții și tabere în țară vs. drumeție în jurul satului Scopul declarat al programului este să implice toți elevii și cadrele didactice, prin participarea la acțiuni cât mai diverse, în contexte nonformale. Așa se face că unii dintre elevii Liceului „Teoretic „Ovidius” au șansa de a merge într-o tabără științifică la Băile Herculane sau în tabără la Cluj Napoca, bașca vizitele prin Capitala României, în timp ce elevii din Școala Vulturu, spre exemplu, vor organiza picnic și excursie în împrejurimile satului. De altfel, după cum am putut afla, marea majoritate a activităților programate de cadrele didactice din mediul rural sunt centrate pe Sărbătorile Pascale, pe confecționare de felicitări sau încondeiere de ouă și chiar pe ornarea claselor pentru acest important eveniment religios.Școlarii din Școala gimnazială „Titu Maiorescu” din Dulcești vor merge la București, în timp ce colegii lor din Cerchezu vor face drumeții sub genericul „Turistul în satul meu”. Până la urmă, și acesta este un mod de a dezvolta patriotismul local, la fel cum de apreciat este și propunerea Școlii nr. 1 Fântânele - „Mă mândresc cu satul meu”.Revenind la „orășeni” și la aroganțele lor, am asistat la discuții între părinții elevilor de gimnaziu de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, care comentau cu vehemență că le este interzisă organizarea unei ieșiri la deja celebrul parc de aventuri ce urmează a fi deschis la Neptun. „După ce că le punem la dispoziție și transport, fără să le cerem bani, tot nu vor să accepte această variantă”, era replica unui tătic revoltat. Întrebat dacă există în Regulamentul de funcționare al colegiului stipulată vreo interdicție, prof. Vasile Nicoară, director, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că nu dorește să-și asume riscurile pe care le presupune acest gen de activitate.„Să meargă cu părinții în week-end și pot invita și dirigintele. Doamne ferește, se întâmplă ceva, chiar dacă părinții au semnat că își asumă riscurile, și va cădea de vină tot dirigintele și implicit și colegiul nostru că a girat o asemenea ieșire”, a fost explicația managerului colegiului.Până la declanșarea activităților prevăzute săptămâna viitoare mai sunt doar câteva zile, așteptate cu mult interes, mai ales de majoritatea școlarilor, pentru că multe dintre mofturile liceenilor sunt greu de mulțumit, pentru ei săptămâna „Școala Altfel” constituind o variantă de socializare în termenii impuși de… diriga.