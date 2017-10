La „HOP“ se caută actori pentru teatrele profesioniste din România

Sâmbătă seara, la Mangalia, a debutat Gala Tânărului Actor „HOP", un eveniment care reunește, pe răcoare, la malul mării, actori, regizori, cronicari, iubitori de teatru din toată țara. Este șansa oferită de UNITER, organizatorul galei, și, potrivit directorului manifestării, Cornel Todea, evenimentul are ca scop promovarea și lansarea tinerilor absolvenți din învățământul superior artistic de stat și particular. Mai mult, scopul galei este acela de a încerca să fie un fel de „târg" de actori. De multe ori, directorii de teatre își recrutează tineri actori de la Gala „HOP", deși nu toți actorii care joacă la festival sunt „de vânzare". Teatrul Național „Marin Sorescu" Craiova caută 4 actori - a fost chiar primul anunț din seara de deschi-dere a galei. La ediția din acest an, la Secțiunea „Individual", participă 13 concurenți: Andreea Raica, Cristina Teodora Tudose, Ioana Lăcrămioara Brecea, Aniela Petreanu, Simina Cojocaru, Axel Moustache, Ana Macovei, Patricia Moga, Radu Iacoban, Vlad Drăgulescu, Victoria Dicu, Dana Pancu, Cristina Ragoș. Secțiunea Grup include patru spectacole: „Lecția", „În așteptare", „Moștenirea" și „Îngerul electric". Deschiderea oficială, de sâmbătă, a oferit șansa participanților de a-și exprima părerile pro și contra despre fenomenul teatral din România, punându-se accent pe faptul că tinerii actori se formează jucând roluri importante, nu așteptând pe banca de rezervă. Și dacă reușesc să se pună la adăpost de modele nefaste, să asimileze trecutul, dar și să își exprime în același timp propriul timp, atunci au datele necesare pentru a izbuti in meseria pe care și-au ales-o. Totodată, la deschidere, s-a anunțat decernarea Premiul pentru monolog clasic, la inițiativa actriței Dorina Lazăr. Potrivit acesteia, acest premiul este o reacție la felul în care au fost alese textele la ediția precedentă a galei.