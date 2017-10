La Festivalul Comediei de la Bucureşti Ileana Ploscaru, premiată pentru rolul soacrei din „Titanic Vals“

La Festivalul Comediei de la București Ileana Ploscaru, premiată pentru rolul soacrei din „Titanic Vals“

Actrița Teatrului de Stat Ileana Ploscaru a fost premiată, ieri seară, la Teatrul de Comedie din București, pentru interpretarea rolului Chiriachița din spectacolul „Titanic Vals”, prezentat recent de Teatrul de Stat Constanța la Festivalul Comediei Românești. În regia lui Cristian Șofron, spectacolul i-a reunit pe scenă pe Niculae Urs, Diana Cheregi, Ileana Ploscaru, Florina Diaconu, Dana Dumitrescu, Bogdan Bucătaru, Cosmin Mihale, Adrian Dumitrescu, Liviu Manolache, Nicodim Ungureanu, Maria Nestor, Tamara Roman, Liliana Bărăscu, Florentin Roman și Gelu Ciobanu. Pentru actrița care se dedică scenei de 61 de ani, aflarea veștii că a primit premiul pentru rol secundar i-a produs „fericirea actorului recompensat pentru munca depusă”. Cu modestie, actrița se declară încântată de faptul că a obținut acest premiu alături de colegii de la Teatrul de Stat: „Mă bucur că iau acest premiu în colectivul Teatrului de Stat și că mi-am adus micul meu aport într-un teatru în care am petrecut o viață. Și mă bucur, de asemenea, că activitatea mea nu e de neglijat. Sunt fe-ricită până în pânzele albe”, ne-a spus Ileana Ploscaru. A debutat în teatru la vârsta de 19 ani cu un rol secundar din „Fântâna turmelor” la Teatrul Național din Cluj, cel mai mare succes al său fiind rolul Elizei din piesa „Pygmalion”. Pentru acel rol, Florin Piersic scria în revista VIP: „Ileana Ploscaru rămâne pentru mine cea mai Eliza Doolittle din câte am sărutat eu în toate montările europene cu Pyg-malion”. Clujeancă de origine, actrița a ales scena constănțeană, dorind să aparțină orașului de la malul mării. Așa cum ne-a mărturisit cu ceva timp în urmă, se con-sideră norocoasă pentru nume-roasele roluri pe care le-a avut: „Am jucat foarte mult, pot să mă numesc o norocoasă în profesie. N-am avut pile, n-am fost nici membră de partid. Pe lângă talentul pe care mi l-a dat Dumnezeu, am fost un om foar-te muncitor. În teatru sunt roluri care-ți vin mănușă și roluri pentru care trebuie să muncești foarte mult, de compoziție, și pentru mine orice rol este o compoziție”. Spectacolul „Titanic Vals” va putea fi văzut de publicul constănțean sâmbătă, 16 mai, de la ora 16, la Teatrul de Stat.