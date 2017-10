La Constanţa, vor fi reduse 600 de norme didactice

Conform solicitării MECI

La Constanța, vor fi reduse 600 de norme didactice

Zilele acestea, o nouă veste dă peste cap învățământul românesc, ca dovadă că acolo, în capitală, Ministerul Educației, Cercetă-rii și Inovării mai întâi taie și apoi măsoară: 20.000 de profesori vor trebui să-și caute alt job, în plin concurs de ocupare a posturilor de suplinitori. Cu toate că, în luna aprilie a acestui an, în timp ce ieșea de la o ședință de lucru a conducerii PSD, ministrul Ecaterina Andronescu declara foarte convingător: „realmente este imposibil să acceptăm ca 20.000 de posturi să plece din sistemul de învățământ, nu este posibil așa ceva. Nu mai este posibilă funcționarea învățământului”, acum se arată de cu totul altă părere. La vremea respectivă, consi-dera că propunerile de reducere de personal sau de salarii trebuie discutate împreună cu ministrul Finanțelor și ceilalți responsabili din acest minister, pentru iden-tificarea unei soluții de ieșire din acest impas. Concursuri în bătaie de joc Mai nou, prin adresa nr. 38271 din 23 iulie 2009, MECI le comunică tuturor inspectoratelor școlare din țară numărul de posturi ce trebuie reduse. Și asta în timp ce ședințele publice pentru ocuparea posturilor de suplinitori sunt în plină desfășurare. Dacă, spre exemplu, la Suceava, Inspectoratul Școlar a tăiat din oferta de concurs posturile incomplete, sub 9 ore, așa încât suplinitorii știu foarte bine ce mai au la dispoziție, la Constanța, prof. Liliana Timofte, inspector general adjunct, afirma: „Trebuie să respectăm drepturile colegilor noștri și să ținem cont de faptul că unii suplinitori necalificați își continuă studiile în vederea calificării”. Pe de altă parte, întrebat ce rost mai are să continue aceste concursuri pentru ocuparea posturilor de suplinitori, dacă ele tot sunt sortite pieirii, „generalul” Petrică Miu ne-a declarat că trăim într-o societate capitalistă, în care piața muncii este planificată în excedent. „Dacă aș fi fost ministru al Educației, eu aș fi restructurat rețeaua, aș fi mărit salariile profesorilor și garantat ar fi crescut calitatea actului educațional!”, ne-a reamin-tit prof. Miu un „exercițiu” de imaginație. „Această măsură, luată în timpul desfășurării etapelor mișcării personalului didactic, demonstrează lipsa totală de respect de care dă dovadă conducerea ministerului față de cadrele didactice, cărora li se diminuează norma didactică de predare și care sunt, în mod forțat, supuse restrângerii de activitate. Este încă o dovadă a incapacității Guvernului Boc de a aplica măsuri realiste de diminuare a cheltuielilor în sectorul buge-tar. În plină criză economică, numai un guvern iresponsabil poate sacrifica educația!”, a declarat președintele FSLI Aurel Cornea. Suplinitori cu securea deasupra capului Dintr-un total existent, la ora actuală, de aproape 10.000 de norme didactice, din care 70% sunt ocupate de titulari și 30% de suplinitori, la Constanța, somația de reducere a personalului din învățământ se concretizează în reducerea a 600 de norme. Care se va realiza prin în comasarea claselor cu efective reduse numeric. Spre exemplu, s-a constatat că la școlile nr. 9 și 10 funcționează patru clase ce totalizează 66 de elevi, motiv pentru care se va proceda la reducerea a două norme. Același lucru se va întâmpla și cu clasele a IX-a neacoperite, care s-ar părea că vor ajunge la circa 12, ținând cont că au rămas neocupate aproape 650 de locuri în licee. „Țin să subliniez că niciun profesor titular nu va fi afectat de această eficientizare”, colorează în roz o veste foarte tristă șeful ISJ Constanța. Cert este că se prefigurează mai multe reduceri de norme în mediul urban, întrucât în mediul rural, cu toate că numărul suplinitorilor este mai mare, nu se dorește ca elevii să aibă de suferit, în sensul deplasării lor zilnice, fie că-i toamnă, fie că-i iarnă, la mare depărtare, pentru a realiza clase comasate. Un alt exemplu vine de la Galați, unde a fost anunțată reducerea a 520 de posturi ca urmare a nerealizării planului de școlarizare. „Numai la clasa a IX-a dispar 30 de clase ca urmare a faptului că 1.000 dintre absolvenții clasei a VIII-a nu vor să-și mai continue studiile - dar și a obligației legale de a face niște comasări de clase în condițiile neîncadrării în minimul legal: 10 elevi la clasele primare și 15 elevi la gimnaziale și liceale”, a declarat, ieri, inspectorul școlar general de la Galați, Doru Resmeriță.