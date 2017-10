La Constanţa, Şcoala de artă cu cei mai mulţi cursanţi din ţară

La Constanța, Școala de artă cu cei mai mulți cursanți din țară

Pe bulevardul Tomis, într-o casă frumoasă, proaspăt renovată, cu o arhitectură stil românesc ce aduce puțin cu cea a clădirii ce adăpostește Muzeul de Artă Populară, este sediul Centrului Cultural Județean, cunoscut până nu demult ca și Școala Populară de Artă.Fostă casă a primarului Ion Bănescu, ridicată în urmă cu mai bine de un secol, clădirea Centrului Cultural Județean a fost donată încă de atunci Consiliului Local spre a fi folosită în scopuri culturale. Renovarea s-a făcut bucată cu bucată, după cum ne-a explicat directorul lăcașului cultural, Doina Voivozeanu, iar acum se fac pașii necesari pentru a integra clădirea în rândul celor de patrimoniu.Centrul Județean Cultural Constanța cuprinde însă mai multe sedii, în Constanța existând încă două: Universitatea populară, de pe bulevardul Ferdinand, și Biroul de promovare a culturii tradiționale, de pe șoseaua I.C. Brătianu. Pe lângă acestea, sunt filialele din județ, cum ar fi cea de la Medgidia - unde, dacă acum doi ani au început clasa de pian cu trei copii, acum sunt în jur de 50 de copii - și cea de la Hârșova.Și, chiar dacă în comparația cu restul țării stăm prost la capitolul cultură, după cum a reieșit din câteva materiale publicate în "Cuget Liber", se pare că ne și putem mândri cu ceva."Cred că suntem școala cu cei mai mulți cursanți din țară. La noi, sunt peste 800 de elevi, în timp ce alte școli, mari, de artă, au în jur de 200", se mândrește Doina Voivozeanu. Iar elevii sunt de toate vârstele: de la 4, la peste 60 de ani. "Sunt multe persoane care vin la noi după ce ies la pensie", ne-a explicat directorul. "O doamnă care s-a înscris la noi după pensionare a luat marele premiu la Brăila, la un concurs de pictură", spune directoarea arătând spre picturile expuse pe pereții biroului său. "Astea sunt făcute de elevi la cursuri. Îmi plac deosebit de mult. Le-am pus aici că-mi dau o stare de bine".Are și ce să-i placă, tablourile, într-adevăr, sunt foarte reușite. Două icoane vii și o natură moartă. Un alt motiv de laudă pentru Centrul Cultural constănțean sunt câteva nume lansate în lumea nebună a showbiz-ului. Alexandra Stan, Andreea Olariu, Iuliana Pușchilă, Andreea Dragu sunt câteva vedete și vedetuțe enumerate de profesorul de Canto - muzică ușoară Teo Rădulescu.v v vAm ieșit din biroul directoarei să pășim prin sălile de curs, într-un tur al clădirii. În prima sală, cea de "Arte vizuale - pictură", profesoara Gabi Gheorghe îndrumă trei fete ce-s concentrate în fața șevaletului. În cea de-a doua sală din drum, se ține cursul de "Design vestimentar" în care învață istoria costumului tot trei eleve. Sunt în anul doi. Următorul pas e să creeze o costumație pe teme istorice. În primul an, au învățat să deseneze o siluetă și să o îmbrace - după binecunoscutul tipic al designerilor - siluetele acelea perfecte cu picioare lungi, surprinse-ntr-o postură elegantă, ce poartă rochii și pălării de mare efect. Până la sfârșitul celui de-al treilea an - atât durează școala - ajung să facă toalete elaborate: un costum pe o temă istorică. Iar câteva "proiecte" au rămas încă expuse în sala de curs, drept dovadă.Am intrat în sala de canto a Marinei Scupra, dar și în cea de orgă și chitară, unde o doamnă se "juca" la clape sub ochiul profului. Depășind faza pianului clasic, aici trebuie să vină cei ce vor să învețe să cânte pe ritmuri pop, dance, latino sau de petrecere.În sala profesorului Rădulescu, Andreea Dragu făcea vocalize. La subsol, în sala de "Canto - muzică populară", Elena Cojocaru pune cântul popular la cale împreună cu directorul "Festivalului Dobroge, mândră grădină" și care ne-a atras atenția asupra numeroaselor concursuri la care a participat cu elevii ei - opt doar anul acesta.v v vÎn afara cursurilor trecute în revistă, Centrul Cultural mai organizează cursuri de pian, vioară, acordeon, chitară clasică, chitară electrică, percuție, saxofon și nai, grafică, artă decorativă (decorațiuni interioare), împletituri, tehnică și artă fotografică, machiaj, modelaj, balet, actorie, dans modern și arta mișcării (manechine), care, în funcție de disciplină, durează între 2 și 5 ani.