La Constanţa, 192 de înscrişi

Peste 8.000 de candidați la definitivat

La Constanța, 192 de înscriși

8.537 candidați, din care 192 de constănțeni, s-au înscris în perioada 4 - 25 ianuarie pentru examenul național de definitivare în învățământ, dintre care au fost validați 8.335, au anunțat reprezentanții Ministerului Educației.Comparativ cu anul 2012, numărul candidaților înscriși este cu 27% mai mare. Astfel, anul trecut, numărul candidaților înscriși a fost de 6.537, dintre care au fost acceptați pentru susținerea examenului 6.114. Creșterea din 2013 este datorată, în mare parte, scăderii vechimii minime necesare la catedră, de la doi ani la un an, potrivit sursei citate. Cei mai mulți candidați care doresc să susțină examenul de definitivat în acest an provin din segmentul de vârstă 20-25 de ani (33,5%), fiind urmați de cei cu vârste între 26 și 30 de ani (28%).În baza metodologiei pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin ordin al ministrului Educației, candidații vor avea de trecut două inspecții la clasă și o probă scrisă. Inspecțiile se vor realiza până la data de 20 iunie și constituie criteriu eliminatoriu. Candidații trebuie să obțină cel puțin media 8 la inspecții pentru a putea accede la proba scrisă, care se va desfășura în data de 18 iulie. De asemenea, un alt criteriu pentru a se califica în proba finală îl reprezintă și stagiul de predare de cel puțin un an la catedră.Subiectele și baremele pentru examenul scris sunt realizate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare. Modele de subiecte și bareme vor fi postate pe pagina web dedicată, http://definitivat.edu.ro, și vor fi utilizate în programele pentru pregătirea debutanților, desfășurate de Casele Corpului Didactic.Afișarea rezultatelor se va face pe 23 iulie, iar înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora la centrele de evaluare se va realiza în intervalul 23-24 iulie. În perioada 25-26 iulie, vor fi soluționate contestațiile, iar rezultatele finale vor fi disponibile în data de 27 iulie.