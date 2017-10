La Colegiul „Regina Maria”, excepţional recital de pian

Astă-seară,

La Colegiul „Regina Maria”, excepțional recital de pian

Ştire online publicată Marţi, 29 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, de la ora 18, la sala de concerte a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” va avea loc un recital de pian susținut de Roxana Bajdechi, profesor de pian în cadrul Piano Academy „M. Steinert & Sons” din Boston. Roxana Bajdechi s-a născut la Constanța, unde a început studiul pianului la Liceul de Artă, la clasa prof. Liliana Nazare. Îndrumată de pianista Delia Pavlovici, Roxana și-a continuat dezvoltarea artistică de-a lungul anilor, afirmându-se pe plan național și internațional. După absolvirea Liceului de Muzică „George Enescu” din București, la clasa renumitei profesoare Olga Szel, Roxanei i s-a oferit o bursă completă de studii la Conservatorul din Boston. Pe parcursul studiilor în SUA, sub îndrumarea profesorului Michael Lewin, Roxanei i-au fost acordate bursele de merit „Alfred Lee” și „Benjamin Kasser”. A obținut Premiul I la secțiunile Beethoven și la cea de Muzică Contemporană a Concursului anual „Pianiști de Onoare” al Conservatorului, fiind declarată câștigătoarea Concursului de Concerte pentru interpretarea Concertului nr. 3 de Bela Bartok. În 2004 a absolvit Conservatorul din Boston cu distincția „Magna cum laude”, obținând, doi ani mai târziu, diploma de „Master in Concertistica”. După absolvire, Roxana a fost invitată să devină membră a Societății Onorifice Muzicala Pi Kappa Lambda a Statelor Unite. Este câștigătoare a concursului „Valentino Bucchi” de la Roma și deține în palmaresul său multe alte premii la concursuri naționale și internaționale. A evoluat solo, precum și în diverse formații de muzică de cameră și cu orchestre în Europa, Asia și SUA. Printre aparițiile sale concertistice se numără cele de la Sala Radio și de la Sala Ateneului din București, Sala Glinka a Filarmonicii din St. Petersburg (Rusia), Auditorio Vallisa din Bari și Radio Tre Suite din Roma. De asemenea, a evoluat la Festivalul de Muzică de Cameră din Santa Cristina - Aro (Spania), Sala Metropolitan din Tokyo și Sala Kytara din Sapporo (Japonia), Sala Steinert din Boston, Teatrul Sanders al Universității Harvard, Kaye Playhouse din New York și Sala Luis A. Ferre din Puerto Rico (SUA). Din programul recitalului de astăzi vor face parte lucrări de György Ligeti, Brahms, Debussy și Schumann.