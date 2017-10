La Colegiul "Mircea", se reorganizează admiterea… în clasa a V-a

Cu toate că unii ar putea să creadă că, odată terminate examenele, profesorii vor intra în vacanță, iată că la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ lucrurile nu stau chiar așa, ba chiar activitatea este una aproape normală ca în timpul anului școlar.De luni, 18 iulie, la secretariatul Colegiului „Mircea” se primesc dosarele pentru transferul elevilor din alte licee, clasele X-XI, iar în perioada 25-26 august, va avea loc un interviu, urmat de un test scris la matematică.De reținut că elevii din clasele a IX-a care aspiră la statutul de „mircist” nu pot solicita transferul decât după primul semestru.„Suntem asaltați în această perioadă cu cereri și am dorit să clarific situația publicând un extras din regulament pe site-ul liceului”, declara, ieri, directorul Vasile Nicoară.„Așadar, în semestrul al doilea, transferul este posibil doar dacă media celui care solicită este cel puțin egală cu media ultimului admis. Și dacă avem locuri disponibile. Spre exemplu, anul trecut, am avut la clasa a IX-a două sau trei locuri libere, pentru că am avut doi elevi admiși, dar care s-au răzgândit”, a mai adăugat același manager.O noutate pentru viitorul an școlar este reorganizarea concursului de admitere în clasa a V-a, pe data de 2 septembrie.„Am avut o clasă și jumătate intensiv engleză, o clasă intensiv germană și o jumătate de clasă intensiv franceză. La engleză am avut 116 înscriși pe 45 de locuri, la germană au fost 26 pe 30 de locuri și la franceză au fost opt pe 15 locuri. La germană, din 26 doar opt au luat peste 5 și la franceză doar patru peste nota 5. Ca urmare, am redirecționat 15 locuri de la germană și vor fi două clase de engleză și o clasă formată din două grupe: una de germană și una de franceză. Din păcate, franceza nu se mai alege spre studiu la școlile primare. Nu pot să renunț, deși este mai firavă situația, pentru că avem programul de bacalaureat bilingv pe franceză și avem și parteneriatul cu ambasada și certificatul de înaltă calitate. Vom merge prin școli pentru a încerca să încurajăm studiul limbii franceze în învățământul primar”, a mai declarat prof. Vasile Nicoară.Pentru acest concurs, înscrierile vor avea loc între 29 și 31 august.