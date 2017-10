La Colegiul "Mircea" s-au afişat rezultatele admiterii în clasa a V-a

7

rezultate

Am inscris copilul cu mari rezerve din cauza tuturor "legendelor" existente in legatura cu modalitatea de intrare la Colegiul "Mircea cel Batran"! Am avut emotii, desi constientizam ca aspiratiile noastre se bazau pe volumul de munca din cei patru ani. Nu am facut nici o ora de pregatire la matematica, in schimb am lucrat individual mult, am participat la toate concursurile pana la fazele finale, iar rezultatele ne-au dat mereu incredere! Am avut o doamna invatatoare extraordinara! Rezultatele admiterii la colegiu au reflectat munca asidua a copiilor, fapt concretizat in notele obtinute! e adevarat, emotiile sunt mari, pot fi mici surprize neplacute, dar un copil pregatit va da randament! Eu zic sa le respectam munca si sa nu mai dam crezare unor mituri!