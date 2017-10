La Şcoala "Jean Bart", elevii sunt "smulşi" din faţa calculatorului

La Școala "Jean Bart", elevii sunt "smulși" din fața calculatorului

În permanentă căutare de alternative pentru a-i scoate din fața televizorului și calculatorului, în week-end, la Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” din Constanța, a avut loc un training pentru dezvoltarea inteligenței emoționale pentru elevii de la clasa pregătitoare și până la clasa a VI-a.„În cadrul acestor traininguri de 16 ore, ei învață să-și identifice și să-și exprime emoțiile, să relaționeze și să comunice asertiv, să ia atitudine și să-și susțină opiniile, să împartă și să fie empatici, să respecte reguli, să fie toleranți, să aibă răbdare etc. Programele sunt susținute de formatori din cadrul asociației si coordonate de mine. Metodele de lucru sunt non-formale. Sunt extrem de eficiente și-i atrag pe copii”, declara prof. psiholog Daniela Ghițoiu, cea care a gândit acest program și care este și președinta Asociației Together Everyone Achieves More.La program au participat 85 de elevi din zece școli constănțene, ei fiind organizați în opt grupe. „Ce fac școlile să crească motivația elevilor, toleranța și să dezvolte inteligența emoțională? Ce are acest program așa special? Asociația TEAM a dezvoltat un program de educație timpurie eficient, pe care eu nu l-am mai întâlnit într-o altă asociație sau instituție în România. După un an în care am construit acest program, suntem în măsură să vedem creșteri spectaculoase de comportament la copiii care vin frecvent la aceste traininguri. Copiii au nevoie să descopere lumea prin joc și relaționare directă. Atât în calitate de psiholog, cât și în calitate de voluntar în cea mai mare asociație de tineret din Dobrogea, cred că ONG-urile ar trebui să se implice activ în școli, prin programe coerente, nu doar prin activități ocazionale”, a mai adăugat același psiholog.Școala Gimnazială Nr.18 „Jean Bart” Constanța susține astfel de programe, iar școala este mai aproape de comunitate, de copii și de familii.