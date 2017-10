Km 0 al culturii - Vama Veche

Ieri seară, în cadrul evenimentului „Born to be wild art”, la Vama Veche a avut loc vernisajul expoziției de caricatură a artiștilor Leonte Năstase, Costel Pătrășcanu și Doru Axinte, lansarea cărții de poezie „Iluziile unui secol” a lui Ovidiu Cupșa și două momente muzicale - folk și clasică, susținute de Ioana Barbuliceanu, soprana Luminița Andrei și tenorul Cătălin Mustață. „Surpriza a fost monumentul-simbol, „KM 0 al culturii”, lucrare realizată de Wild Art în colaborare cu Horia Caliminte și Stere Barbu. Monumentul marchează un an de Wild Art în Vama Veche, de colaborare cu oameni de cultură de marcă, de evenimente inedite și originale. Totodată s-a lansat apelul către toți artiștii de a participa pentru următoarea vară la realizarea unui adevărat monument care să reprezinte Vama Veche și cultura vamaiotă” au povestit organizatorii.