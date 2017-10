Premieră de excepție la Cityplex Constanța

"Killing Time", o comedie neagră în regia lui Florin Piersic Jr.

„Killing Time” este un film presărat cu umor negru, în regia lui Florin Piersic Jr.. Filmul a avut premiera națională pe 1 martie,iar de pe 3 martie, publicul îl poate viziona și la Constanța, doar la Cityplex. Florin Piersic Jr. a fost prezent la premiera de la Constanța, unde a ținut să transmită publicului toate gândurile bune.Povestea se bazează pe un fenomen des întâlnit în zilele noastre și anume asasinarea plătită. Astfel, asasinul oltean (Florin Piersic Jr.) și asasinul moldovean (Cristian Ioan Gutău), colegi de serviciu, își așteaptă următoarea victimă într-un apartament gol. Odată cu trecerea timpului, cei doi încep să-și piardă răbdarea. Dacă personajul interpretat de Florin Piersic Jr. este căsătorit, are copil și mustrări de conștiință pentru crimele pe care le comite, Cristian Ioan Gutău este relaxat, narcisist și împrăștiat, lăsând urme la locul faptei. La un moment dat, cei doi își pierd cumpătul, iar spiritele se încing atât de tare încât se varsă mult sânge. Astfel, activitatea de a pierde timpul se dovedește a avea un potențial…mortal.„Killing Time își are punctul de plecare într-un clișeu simplu, în-tr-o situație care a apărut deja în nenumărate alte filme. Acesta este motivul pentru care, încă din primele scene, se regăsesc mai multe referințe la unele dintre filmele clasice ale genului. Dar filmul vrea, de fapt, să atingă o zonă mai puțin explorată și să spună o poveste despre viață și moarte într-un mod complet diferit”, spune Florin Piersic Jr..Scenariul a fost scris special pentru Cristian Ioan GutăuScenariul a fost scris de Florin Piersic Jr. special pentru actorul neprofesionist Cristian Ioan Gutău.„El nu se consideră actor, eu îl consider foarte special ca actor. Intră foarte ușor în pielea personajului său, este natural”, afirmă Florin Piersic Jr. despre colegul său de platou, care nu are diplomă de actor, ci doar câteva cursuri de actorie.Killing Time este cel de-al treilea lung-metraj scris și regizat de Florin Piersic Jr. Filmul a fost prezentat la TIFF, în iunie 2012, în cadrul Zilelor Filmului Românesc.Șapte ani de pauză în regia de lungmetrajDupă șapte ani de pauză în regia de lungmetraj, Florin Piersic Jr. a trecut din nou în spatele camerei de filmat, pentru Killing Time. Alături de el și de Cristian Ioan Gutău, din distribuție mai fac parte Daniel Popa, Olimpia Melinte și Florin Zamfirescu. Imaginea e semnată de Cristian Stan, iar muzica originală a fost compusă de Karl Ritter.Killing Time este o producție independentă realizată în parteneriat de Andrei Crețulescu (Kinosseur Productions) și Dan Burlac (Elefant Film), cu sprijinul Zenith Media și cu participarea HBO România. Post-producția video este realizată la Digital Cube, iar sunetul este mixat la Chainsaw Europe.Dacă vă plac comediile negre nu trebuie să-l ratați! Filmul poate fi vizionat la Cityplex Constanța.