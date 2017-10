„Jurnalul unui călător boem” se lansează la Gaudeamus

Astăzi, de la ora 19:00 la Târgul de carte Gaudeamus, Ciprian Enea va lansa „Jurnalul unui călător boem”, publicată de Editura Rao. După o călătorie de 6 ani prin 140 de țări, după întrebări și căutări de-o viață, a rezultat „Jurnalul unui călător boem” carte în care „sunt prezentate diferite destinații, unele mai exotice, mai îndepărtate, altele mai apropiate României, destinații unde descopăr oameni noi, locuri, fapte, întâmplări, atracții turistice, povești foarte multe, pe de o parte. Pe de altă parte, mă las pradă propriilor mele gânduri și mă reproiectez într-o perioadă în care încercam să-mi găsesc acel Graal”, a povestit autorul călător impresiile de scris în jurnal (unica.ro). Aceasta nu va fi singura lansare de marți.. Tot astăzi se lansează „Sfârșitul lumii”, de Ioan Roman. Apărut recent la Editura Ex Ponto și anunțat de pe copertă drept roman polițist, „Sfârșitul lumii” este, după cum ne anunță autorul, „o atentă și, în același timp, ironică prezentare, pe alocuri a unor caractere și deprinderi din câteva medii ale societății noastre actuale, îndeosebi a mediului politic”. Tot autorul ne povestește că titlul nu este doar o figură de stil, ci atinge subiectul atât de dezbătut în ultima vreme, despre finalul de an 2012, care, în viziunea unora, nu va fi doar final de an, dându-i romanului și o tentă SF. „Sfârșitul lumii” este cel de-al unsprezecelea roman al autorului, dar cariera sa scriitoricească a început în 78 odată cu publicarea primei piese de teatru „Viața între două viraje” la Editura Militară. Lansările vor fi prinse între alte evenimente - spectacolul de muzică și dans pentru copii organizat de Radio România Junior cu copiii de la casa „Sfânta Maria”, care va începe la 18:00 și dezbaterea elevilor pe tema de interes maxim, mai ales pentru părinți, „este lectura atractivă pentru adolescenții de astăzi?”, de la ora 20:00. Pe final de seară, mai exact între orele 20:30 și 22:00, pe tema „Romanitatea balcanică și efectele modernității”, va fi prezentat un scurt itinerariu al muzicii armânești prin istorie, în special prin istoria recentă și evoluția ei, dar și aspecte din traiul aromânilor balcanici în imagini, filme documentare și o mini-expoziție etnografică.