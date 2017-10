Jumătate dintre şcolile constănţene nu au autorizaţie sanitară de funcţionare

Jumătate dintre școlile constănțene nu au autorizație sanitară de funcționare

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Doar 300 din totalul de 549 de unități de învățământ preuniversitar din județul Constanța au autorizații sanitare de funcționare pentru noul an școlar 2007-2008. Printre deficiențe constatate de Autoritatea Județeană de Sănătate Publică (AJSP), ce au dus la neacordarea autorizațiilor pentru 249 de unități, sunt lipsa surselor proprii de apă, a împrejmuirilor, existența fisurilor în pereții școlilor și a grupurilor sanitare deteriorate care, în aproape toate școlile și grădinițele din mediul rural, sunt în exteriorul clădirilor. Totodată, mai mult de jumătate din totalul de 266 de grădinițe din județ nu au primit încă autorizații de funcționare. Cu toate că îndeplinesc condițiile igienico-sanitare, 30 dintre ele nu sunt autorizate din cauza faptului că, deși sunt cu pro-gram normal, funcționează în două ture, din lipsa spațiilor. ... și la jumătatea sacului cu bani de la Guvern Pe de altă parte, verificările efectuate de Inspectoratul Școlar Județean arată că, din totalul de aproape 20 de milioane de lei alocați în martie 2007, pentru reabilitarea unităților constănțene de învățământ, până în prezent s-au cheltuit doar jumătate din bani, restul urmând să fie folosiți până la sfârșitul acestui an. Finalizate nu sunt nici lucrările de asigurare a utilităților în 39 de școli și nouă grădinițe pentru efectuarea cărora s-au alocat de la bugetul de stat, în luna mai, peste 6 milioane de lei. Conducerea ISJ a menționat că toate școlile își vor primi elevii, luni, iar în cazurile în care sălile de curs nu pot fi folosite, elevii vor fi mutați în alte spații, puse la dispoziție cu sprijinul autorităților locale.