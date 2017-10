Judeţul Constanţa, pe primul loc la capitolul fraude

Județul Constanța, pe primul loc la capitolul fraude

Cei 70 de eliminați constănțeni din probele scrise la Bacalaureatul 2013 au situat județul Constanța pe primul loc în topul „infracționalității”.„Nu le pot numi realizări și nici nu le pot numi deziderate. Nu ne-am propus și nu ne-am dorit ca acest județ să fie pe locul I la numărul fraudelor constatate. Avem cei mai mulți elevi eliminați. Din totalul celor 300 de fraude constatate la nivelul întregii țări, avem un procent de aproape 30% elevi eliminați. Nu suntem toleranți cu elevii care vor să copieze și nu tolerăm nici profesorii care-i încurajează sau fraternizează cu elevii. Numărul elevilor eliminați ar fi fost mult mai mare dacă inspectorii constănțeni nu ar fi insistat asupra anunțurilor și avertizărilor pe care metodologia le prevede. Am găsit telefoane în săli înainte de a sosi subiectele”, a declarat, ieri, prof. dr. Răducu Popescu, inspector școlar general.La prima probă scrisă de luni, 1 iulie, au fost eliminați 21 de candidați, miercuri, 3 iulie, alți 28 de eliminați, iar vineri, 5 iulie, alți 21 de eliminați.Dintre aceste cazuri, câteva s-au lăsat cu anchete ale Poliției. Unul dintre ele s-a petrecut la Liceul „Lazăr Edeleanu” din Năvodari, unde o elevă eliminată din cauza telefonului mobil a făcut acuzații la adresa profesorilor, un alt caz la Liceul „George Călinescu”, unde s-au găsit într-un pachet de șervețele câteva hârtii de 50 lei, precum și la Liceul „Ion Bănescu” din Mangalia, unde a fost găsită multiplicată rezolvarea subiectelor. „La Mangalia, subiectele au fost trase la xerox după o foaie olograf și avem toate speranțele că vinovatul va fi găsit. Noi am urmărit înregistrările video și de aici mai departe lucrurile au fost preluate de către Poliție și Procuratură”, a afirmat prof. Popescu.Pe lângă aceste situații, a mai fost semnalat cazul unei candidate șefă de promoție, căreia i-a fost sustrasă ciornă de către o colegă situată în banca din fața ei. „Inițial nu am crezut acest lucru. Dar așa cum am procedat în toate cele 70 de situații am consultat înregistrările video. Și am constatat că în momentul în care a mai solicitat asistentului o coală albă pentru că deja scrisese vreo 11-12 ciorne și s-a întors să o ia, colega din față i-a sustras una dintre ciorne. Norocul a făcut să fie o cameră performantă de înregistrare”, a declarat același „general”.Întrebat câți elevi și câți profesori sunt în atenția organelor, prof. Răducu Popescu a pasat răspunsul: „Aceasta trebuie să-i întrebați pe cei din poliție sau Procuratură. Pe mine mă interesează ca inspectorii să facă ce trebuie să facă, să semnaleze când metodologia nu se respectă. Iar noi sesizăm organele așa cum am făcut-o punctual în cele trei cazuri. Nu putem discuta de o fraudă generalizată sau masivă”.