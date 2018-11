Joseph Lee Jackson vine în România pentru cel mai tare concert tribute Queen

La 27 de ani de la momentul în care s-a auzit prima dată, ca single lansat în Marea Britanie, „The Show Must Go On” al celebrului Freddie Mercury se va auzi din nou live, grație lui Joseph Lee Jackson, recunoscut ca cel mai de succes solist tribute Queen, anunță infomusic.ro.Vineri, 9 noiembrie, de la ora 22.30, la Hard Rock Cafe din Herăstrău, București, prin concertul Freddie Mercury Tribute sunt readuse în fața publicului hit-urile Queen, printre care: „Bohemian Rhapsody”, „We Are The Champions”, „Somebody To Love”, „A Kind Of Magic,” „I Want To Break Free”, „Radio Ga Ga”.Cu peste 10 ani experiență, Joseph Lee Jackson a cântat în săli de spectacole ce au găzduit de-a lungul timpului adevărate show-uri în Marea Britanie, dar și în restul Europei. Cel mai remarcabil spectacol susținut de acesta a avut loc pe Millennium Stadium, din Cardiff, iar reprezentația „A Vision Of Mercury” susținută în Dubai, cu ocazia anului nou, a fost urmărită de milioane de oameni, mulțumită transmisiei postului de televiziune MTV Asia.Joseph Lee Jackson aduce în fața publicului un show dinamic, din care răzbate carisma inconfundabilă a unuia dintre cei mai spectaculoși soliști din istoria rock-ului.