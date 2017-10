Jon Lord de la Deep Purple a încetat din viaţă

Jon Lord de la Deep Purple a încetat din viață

Jon Lord, care a făcut parte și din componența altei uriașe trupe rock britanice, Whitesnake, a încetat din viață luni, la un spital din Londra, London Clinic, în urma unui cancer de pancreas cu care se lupta din luna august a anului trecut.Reacțiile în fața acestei vești triste au apărut imediat. Chitaristul formației Rage Against the Machine, Tom Morrelo i-a mulțumit lui Jon Lord pentru muzica sa extraordinară.Prietenul lui Lord, Rick Wakeman, vechiul clăpar al trupei de rock progresiv Yes, a anunțat de asemenea că era un mare admirator al muzicianului din Deep Purple."Ne gândeam să înregistrăm împreună un album, înainte să afle că este bolnav. Contribuția sa la muzica rock este imensă și îmi va lipsi îngrozitor", a declarat Wakeman.