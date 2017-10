Joachim Lafosse, cel mai bun regizor la Festivalul de film de la San Sebastian

Cineastul belgian Joachim Lafosse a fost recompensat cu premiul “Scoica de Argint” pentru cel mai bun regizor la ediția din acest an a Festivalului de film de la San Sebastian, care și-a ales sâmbătă seară câștigătorii celei de-a 63-a ediții, potrivit Agerpres. Lafosse a primit premiul pentru filmul „The White Knights”, o coproducție franco-belgiană, în care-i regăsim în rolurile principale pe Vincent Lindon și Louise Bourgoin, inspirată de un demers al ONG-ului 'Arca lui Zoe' care a încercat să scoată ilegal peste o sută de copii din Ciad în 2007. La acel moment afacerea a generat un imens scandal în Franța și s-a încheiat cu sentința arestului la domiciliu pentru doi cetățeni francezi. 'Cred că este în interesul tuturor să atragem atenția că nu trebuie să ne lăsăm cuceriți de emoțiile noastre' care pot afecta legalitatea faptelor, inclusiv privind acțiunile umanitare, a declarat regizorul belgian în momentul acceptării premiului, mulțumind întregii sale echipe fără aportul căreia succesul acestui film nu ar fi fost posibil. Premiul 'Scoica de Aur' pentru cel mai bun film a fost decernată islandezului Runar Runarsson pentru filmul 'Sparrows'.Francezii Arnaud și Jean-Marie Larrieu au fost recompensați cu Premiul Juriului pentru cel mai bun scenariu pentru '21 Nights with Pattie'. Premiul special al juriului a fost acordat regizoarei franceze Lucile Hadzihalilovic pentru filmul său, 'Evolution', iar premiul pentru regie dedicat tinerelor talente a fost acordat francezului Rudi Rosenberg pentru filmul 'The New Kid'.