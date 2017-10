Jerry Lee Lewis - rock’n’roll, incest şi scandal

Jerry Lee Lewis - rock’n’roll, incest și scandal

Ştire online publicată Joi, 19 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 20 martie, de la ora 10, American Corner Constanța îi invită pe cei interesați de rock and roll la o activitate culturală cu titlul „Jerry Lee Lewis - The Killer”. Acțiunea va fi moderată de lect. dr. Ileana Jitaru, din cadrul Facultății de Litere a Universității „Ovidius” Constanța, care va susține o prezentare, oferindu-le celor prezenți posibilitatea de a afla mai multe informații pe marginea acestei teme. Va urma vizionarea filmului „Jerry Lee Lewis - The Story of Rock and Roll”, participanții urmând să afle de ce starul - supranumit și „the killer’’- este sinonim, încă din anii ‘60, cu rock’n’roll-ul, incestul și scandalul.