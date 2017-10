Jazzul în doliu: a murit Johnny Răducanu!

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cu probleme cardiace și su-ferind de diabet, ieri dimineață, veteranul muzicii românești de jazz, Johnny Răducanu, a decedat la vârsta de 79 de ani. Pe numele său adevărat Răducanu Crețu, contrabasist, pianist, compozitor, aranjor și conducător de formație, Johnny Răducanu s-a născut pe 1 decembrie 1931, la Brăila, într-o familie de romi cu o tradiție muzicală de peste trei sute de ani, de pe timpul lăutarului Petre Crețu Solcanu. A făcut studii muzicale la Iași și Cluj-Napoca, apoi la Conservatorul „Ciprian Porum-bescu” din București (clasa contrabas, 1953-1956). Celebrul jazzman a cântat cu nume importante ale muzicii și a lansat albume precum „Jazz trio - Seria jazz nr. 4" (1966), „Jazz în țara mea (Jazz in my country)” (1967), „Confesiuni” (1979), „Confesiuni II” (1982), „Confesiuni III - Seria jazz nr. 21" (1986) și „Jazz Made in Romania” (1987). De o sinceritate șocantă, jazzman-ul se retrăsese în ultimii ani în gar-soniera sa din București, după o carieră muzicală de șase decenii, singur și părăsit de cei pe care până mai ieri îi considera oameni, dar care s-au transformat în „lichele”, cum însuși i-a catalogat îi ultimele interviuri oferite cu diverse ocazii. Întrebat în urmă cu cinci ani într-un interviu oferit metropotam.ro de ce nu a organizat un festival de jazz în orașul natal, maestrul a răspuns: „Inutil. Pentru că țara habar n-are de jazz. La Timișoara, Sibiu, Brașov e o altă lume. Dar și acolo parcă începe să nu mai funcționeze. Spiritul Sibiului nu mai e ace-lași de acum un sfert de veac”. Dumnezeu să-l odihnească!