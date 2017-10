Jazzman nominalizat la Oscar, pe afişul Festivalului „Freedom Jazz la Vama Veche“

Jazzman nominalizat la Oscar, pe afișul Festivalului „Freedom Jazz la Vama Veche“

Lista artiștilor invitați să concerteze în cadrul „Freedom Jazz la Vama Veche” a fost definitivată, după cum anunță organizatorii festivalului. Jazzul românesc va fi prezent la Vama Veche prin Corneliu Stroe & Balcanamera și cu Romanian Power Trio Mihalache „Țăndarică” Horja, prin proiectele în premieră „I like Romania“ al lui Marius Mihalache și „Cântice’n Cerc“, cel din urmă fiind o explorare a temelor tradiționale prin jazz contemporan a pianistului Raul Kusak și violoncelistului Adrian Naidin, secundați de Eugen Amarandei la contrabas și Gabriel Bălașa - percuție. În Vamă, vor fi prezenți și Berti Barbera, Adi Tetrade Fusion Dynasty și Marius Popp Quartet. Iar Marcian Petrescu & Trenul de Noapte vor lansa în cadrul festivalului albumul «Descântece de blues». Mike Godoroja & Blue Spirit vin cu bluesul vechi, dar și cu piese în primă audiție de pe noul album «Hippie cu diamante». Tot la primul festival de jazz de la Vama Veche, se vor reuni, după 30 de ani de despărțire, veterani ai jazz-rock-ului românesc, trupa Basorelief. Pe scena festivalului din Vama Veche, vor fi prezente, între 19 și 21 iulie, și nume importante ale jazz-ului mondial. Nominalizat la Oscar, pentru melodia „Real în Rio”, din coloana sonoră a filmului „Rio”, Sergio Mendes va fi prezent cu ritmuri de bosa-nova, jazz și funk. Olandezii Johnny & Mozes Rosenberg vin cu jazz-manouche, iar Billy Cobham, cel mai bun percuționist din lume, și Boo Boo Davis vor cânta fusion, jazz-rock și funk. Alți invitați speciali la Freedom Jazz la Vama Veche sunt americanii Blood Sweet & Tears și Night of Jazz Guitars, care, împreună cu Philip Cathrine, vor prezenta pe final de festival proiectul lor „Night Of Jazz Guitars”. Prezentatorii celor trei zile de festival vor fi Florian Lungu, Mike Godoroja și, în premieră în rol de gazdă a unui festival de jazz, Cătălin Ștefănescu. Primele 1.000 de tichete sunt distribuite la prețuri promoționale - 35 lei / zi, 75 lei / pachet trei zile. Detalii pe site-ul oficial Freedom Jazz Festival.