Jandarmeria şi Poliţia au scăzut absenteismul elevilor constănţeni

Jandarmeria și Poliția au scăzut absenteismul elevilor constănțeni

La ultima întâlnire cu presa constănțeană a inspectorului general Răducu Popescu am aflat că unul dintre numeroasele protocoale încheiate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța și-a arătat „roadele“.Probabil că majoritatea părinților au putut observa, cel puțin la primele ore ale dimineții, când își petrec odraslele la școală, că în proximitatea unităților de învățământ există o mașină a Poliției și o patrulă mixtă, formată dintr-un reprezentant al Poliției și unul al Jandarmeriei.Rod al protocolului semnat de ISJ Constanța cu cele două instituții de ordine publică, s-ar părea că uniformele au influențat inclusiv pre-zența la cursuri a chiulangiilor. Dintr-o statistică a ISJ, comparând intervalul septembrie-noiembrie 2011 cu aceeași perioadă a anului 2012, a rezultat o diminuare cu 25% a numărului de absențe.Dacă anul școlar trecut, elevii constănțeni au reușit „performanța” de-a aduna, în medie, 17.780 de absențe pe zi, în primul semestru al anului școlar în curs, numărul chiulangiilor a scăzut considerabil.Potrivit reprezentanților ISJ, în perioada septembrie - noiembrie a anului școlar 2012-2013, numărul de absențe trecute în cataloagele unităților de învățământ de pe raza județului a fost de 835.874. Dintre acestea, 323.237 au fost motivate, iar restul de 512.637 au rămas nemotivate. Având în vedere că, în perioada similară a anului școlar 2011-2012, cadrele didactice au fost nevoite să treacă 1.000.064 de absențe în cataloage, scăderea este evidentă.Iată cum explică „generalul” prof. dr. Răducu Popescu acest succes notabil: „Consider că un factor important în reducerea absenteismului îl reprezintă protocolul semnat cu reprezentanții jandarmilor. Mulțumită acestuia, am reușit să facem ca perimetrul patrulat de jandarmi să nu se limiteze doar la curtea unității de învățământ, ci să cuprindă și zona din jurul acestora, cum ar fi parcurile din vecinătate”.Granița dintre absenteism și abandonLa finalul anului școlar trecut, elevii constănțeni înregistraseră nici mai mult nici mai puțin de 3,1 milioane de absențe.În opinia cadrelor didactice constănțene cu vechime la catedră, absenteismul este conside-rat a fi o formă de agresiune pasivă a elevilor împotriva școlii. Noile generații nu mai au rețineri în a lipsi de la ore, fără a le mai fi frică de posibi-lele pedepse pe care le-ar putea primi din partea profesorilor sau a părinților. Influența exercitată de anturaj este foarte mare. Spiritul de „turmă” este dezvoltat la vârsta adolescenței și de aceea un rol foarte important îl are și monitorizarea făcută de părinți. Cu cât se simt mai liberi, mai necontrolați, cu atât sunt mai greu de stăpânit. Și cum de la absență la abandon nu e decât un pas, absenteismul este primul factor asociat în mod direct cu abandonul școlar. În România sunt obligatorii 10 clase. Teoretic, părinții copiilor care abandonează școala înainte de finalizarea celor 10 clase sunt sancționați dar cum mulți dintre ei nu sunt angajați, ori sunt șomeri sau foarte săraci, atunci pe cine să sancționezi?Numărul cel mai mare de absențe se înregistrează la ciclul liceal, la colegiile tehnice și grupurile școlare.