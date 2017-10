James Joyce spune poveşti frumoase copiilor

James Joyce spune povești frumoase copiilor

Povestea „The Cats of Copenhagen” a fost redactată într-o scrisoare adresată de Joyce unui nepot al său, în 1936, fiind „sora geamănă” a poveștii deja publicate „The Cat and the Devil”, informează bbc.co.uk.Povestea vorbește despre o Copenhagă unde lucrurile nu sunt ceea ce par a fi.Scrisoarea în care apare această poveste a fost donată Fundației Zurich James Joyce de Hans Jahnke, fratele vitreg al nepotului scriitorului, Stephen James Joyce.Fundația a transmis într-un comunicat că a fost abordată de numeroși oameni de știință „serioși” pentru a pune la dispoziția acestora documentele pe care le deține, dar că nu a fost niciodată contactată de editura din Dublin. Fundația informează că nu știa de publicarea acestui volum, pentru care s-a folosit o copie a scrisorii scriitorului, că nu și-a dat acordul pentru publicare și că se disociază de acest eveniment.De cealaltă parte, publisherul Ithys Press spune că operele lui Joyce au intrat deja în domeniul public, la 1 ianuarie 2012.„Publicarea unui volum precum «The Cats of Copenhagen» este legală și validă și orice încercare de a bloca răspândirea liberă a acesteia este ilegală și imorală”, au mai spus reprezentanții editurii.Editura mai spune că acest volum nu constituie o „aventură comercială”, ci un tribut adus unui James Joyce diferit - familist și bunic ce știe să spună povești frumoase.Fundația a declarat, însă, pentru publicația The Guardian că, deși operele deja publicate ale lui Joyce au intrat în domeniul public, în Europa, la 1 ianuarie, nu este clar dacă lucrările nepublicate au același regim.Volumul „The Cats of Copenhagen” a fost publicat în ediție limitată de 200 de copii ilustrate, cu un preț de la 300 la 1.200 de euro.Scriitorul irlandez James Augustine Aloysius Joyce (2 februarie 1882 - 13 ianuarie 1941) este considerat unul dintre cei mai importanți autori ai secolului al XX-lea. Este celebru mai ales pentru romanele „Portretul artistului în tinerețe” (1916), „Ulise” (1922) și „Veghea lui Finnegan” (1939), dar și pentru nuvele, precum „Oameni din Dublin”.