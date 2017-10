Jale la Evaluarea naţională. O treime din elevii constănţeni sunt sub nota 5

Jale la Evaluarea națională. O treime din elevii constănțeni sunt sub nota 5

Cu toate acestea, neoficial, Constanța este pe locul întâi în topul județelor, cu cele mai bune rezultateElevii de clasa a VIII-a au așteptat, vineri, cu sufletul la gură, rezultatele la Evaluarea națională. Ministerul Educației i-a ținut pe jar până aproape de termenul limită, hotărât să anunțe notele pe site-ul instituției înainte de a afișa listele la unitățile de învățământ.Cum socoteala din fotoliu de ministru nu se potrivește cu cea de pe internet, așa cum de altfel era de așteptat, site-ul edu.ro a fost blocat cu câteva ore bune înainte de prezentarea rezultatelor, așa că elevii au aflat notele tot de la școală.S-au bulucit în fața geamurilor unde au fost lipite foile și au plecat de acolo țipând de bucurie sau cu ochii în lacrimi. Pentru mulți, notele au fost sub așteptări, deși știau ce au făcut, tot mai sperau în indulgența profesorilor corectori. Alții au luat punctaje mai mari decât credeau, surprinzându-și plăcut părinții, care speră acum la un loc într-un liceu bun.Notele de la limba română, mici și foarte mici„A fost foarte greu la limba română. Am muncit și am învățat degeaba. Subiectele au fost complet diferite față de ce am învățat noi. Am reușit să iau 7, dar este o notă foarte mică pentru că vroiam să intru la Liceul «Traian». Dacă am noroc intru la Liceul «Mihai Eminescu»”, ne-a spus, supărată, o absolventă a Școlii nr. 8.Potrivit datelor făcute publice de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, la nivelul județului, numai 68,25 la sută din elevii de clasa a VIII-a care s-au prezentat la examen au obținute note peste 5. Din aceștia, 72,75% au avut note mai mari de 5 la limba și literatura română și 70,40% la matematică. De altfel, la matematică s-au luat cele mai multe note de 10, 205, în total, în timp ce la română au fost numai 12 note maxime.Elevii nemulțumiți de notele obținute și care s-au considerat nedreptățiți au avut posibilitatea să conteste rezultatele. Lucrările lor vor fi recorectate în zilele urmă-toare, iar rezultatele finale vor fi afișate marți, 1 iulie.Cele mai slabe rezultate au fost în mediul rural și cele mai multe note mari au fost în unitățile de învățământ de renume. Bătaia, pentru toți, a fost de a obține medii mari pentru admiterea la liceu. În premieră, anul acesta, media la Evaluarea națională va avea o pondere de 75 la sută în media de admitere la liceu, iar cea de la gimnaziu de doar 25 la sută. Emoții mari au avut și elevii de la liceele care au clase de gimnaziu, pentru a-și putea păstra locul în unitatea de învățământ.Inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, a ținut să mulțu-mească tuturor profesorilor și directorilor implicați în desfășurarea Evaluării naționale, „pentru organizarea impecabila a examenului”, exprimându-și convingerea că „toți elevii care au învățat și au fost consecvenți pe parcursul celor patru ani de studiu au reușit să obțină notele dorite”. Acesta a declarat, pentru „Cuget Liber”, că „se putea și mai bine, dar, oricum rezultatele sunt superioare celor de la simulare, meritul fiind atât al profesorilor de la catedră, cât și al elevilor”.În perioada următoare, se va face o analiză a rezultatelor obținute pe școli și se va realiza o ierarhie a tuturor notelor și mediilor. Deși nu s-a publicat nimic în mod oficial, se pare că județul Constanța s-ar afla pe locul întâi în ierarhia națională, cu cele mai bune rezultate la Evaluarea națională.Însă, față de anul trecut, când s-a înregistrat un record de 422 de note de 10, rezultatele sunt clar mai slabe. Și procentul de note peste 5 este mai mic, în 2013, acesta fiind cu 10 la sută, mai mare (78 la sută).