Jale la Biserica Armenească! Enoriaşii rămân fără preot

Lacrimi, păreri de rău, rugăminți zadarnice

Jale la Biserica Armenească! Enoriașii rămân fără preot

Comunitatea armenilor din Constanța trece printr-o perioadă dramatică. Mare jale, rugăminți, lacrimi și sincere răsturnări sufletești au lovit mica comunitate de armeni, formată din aproximativ 200 de enoriași. Biserica Armenească din Con-stanța îi va lăsa pe enoriașii armeni fără preot, căci mai marii Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România au decis că, după 26 de ani de slujbă și dedicare la Constanța, parohul Protoiereu Avedis Mandalian trebuie să plece.Motivul pentru care acesta va fi înlocuit este încă unul învăluit în mister, căci nici măcar viitorul paroh nu este cunoscut. Cu două săptămâni în urmă, preotul Protoiereu Avedis Mandalian a primit o înștiințare scrisă, de la Arhiepiscopia Armeană din Bucu-rești, că trebuie să își strângă bagajele și, la data de 31 martie, să își încheie activitatea la Constanța, urmând să fie transferat la Focșani, în slujba a trei biserici armene, cu o comunitate formată din 40 de membri. Vestea i-a lăsat cu gura căscată atât pe enoriașii constănțeni, cât și pe preot. Cu lacrimi în ochi, atât el, cât și credincioșii, la ultima slujbă ținută de preot, și-au luat la revedere. „Biserica are acum ușile închise pentru enoriași. De duminică, nu voi mai fi preot aici, căci mi-am făcut deja bagajele, potrivit înștiințării primite. După 26 de ani de muncă, trudă și dedicare, «șefu’» decide că trebuie să plec. Din anul 1986, mi-am dedicat întreaga viață enoriașilor armeni, i-am sprijinit și i-am iubit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Protoiereu Avedis Mandalian. Potrivit acestuia, enoriașii sunt foarte abătuți. Nu își revin din șoc și încearcă să înțeleagă de ce s-a luat această decizie absurdă. O situație delicată și ambiguă Deși îndurerat de această decizie, preotul încearcă să își găsească puterea să își ducă mai departe activitatea. Nu va lua din biserică decât ceva cărți. „Eu doresc doar să am o biserică unde să slujesc. Important este ca în viață, unde mergi, să lași o amprentă bună și plăcută Domnului, mă bucur că la Constanța am lăsat o amprentă destul de frumoasă. Nu voi pleca cu nimic de aici, decât cu ceva cărți sufletești pe care le-am achiziționat de-a lungul timpului. Voi pleca împreună cu soția mea, băiatul nostru fiind nevoit să rămână la Con-stanța, pentru a termina facultatea”, menționează preotul. Din anul 1990, părintele a adus la viață biserica armenească. A restau-rat-o aproape în întregime și a adău-gat chiar și un monument la intrare. Nici rugămințile enoriașilor nu au putut schimba ceva Maestrul constănțean Harry Ta-vitian este de părere că această decizie este una total nepotrivită pentru enoriașii armeni din Constanța. „Odată cu numirea noului episcop al Bisericii Apostolice din România, au venit și schimbările ridicole. Cum oricine care vine la conducere vrea să aducă ceva nou, așa s-a întâmplat și acum. Din nefericire, comunitatea noastră a exprimat clar dorința dea-și păstra preotul paroh, dar nu s-a ținut cont nici de dorința, nici de voința și nici de rugămințile noastre”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Harry Tavitian. Potrivit acestuia, toate motivele pledează pentru păstrarea preotului la Constanța, însă crunta decizie nu mai poate fi schimbată. Protoiereu Avedis Mandalian este absolvent al Academiei teologice de la Sf. Scaun al bisericii Armene din Armenia, ca șef de promoție, și reușește cu succes să vorbească stră-lucit atât limba română, cât și limba armeană. Preotul s-a bucurat de respect din partea tuturor enoriașilor, formând o legătură sufletească deosebită cu toți credincioșii armeni, dar și cu nenumărate perechi de români cărora le-a oficiat cununia religioasă.„Ca drept dovadă că și-a iubit enoriașii și că le-a dedicat întreaga viață, nu are nimic, nici măcar o casă. A locuit cu soția lui în casa parohială. Nu s-a îmbogățit, singura lui avere am fost noi, enoriașii”, explică Harry Tavitian. Foarte supărat și afectat de cele întâmplate, acesta spune că nu va mai merge la biserică, căci, trecând peste această brutalitate a mutării preotului, sufletul său și viața spirituală îi sunt foarte afectate. Și Anaid Tavitian își arată părerea de rău și tristețea ce o apasă atât pe ea, cât și pe restul enoriașilor. „După 26 de ani de slujbă, este o adevărată tristețe, căci aveam o relație foarte apropiată. Era un om inteligent, cu har, un bun cunoscător al limbii române, se bucura de o deosebită prețuire și din partea românilor. Important este că, de câte ori vom avea nevoie de un sfat, la orice oră din zi și din noapte, el ne va fi alături”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Anaid Tavitian.