Izabela Stăncicu din Spania, câştigătoarea trofeului Miss Diaspora 2013

Izabela Stăncicu din Spania, câștigătoarea trofeului Miss Diaspora 2013

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a treia seară a Festivalului "Callatis" a reunit în Portul Turistic din Mangalia atât turiști și localnici, cât și numeroși români din afara țării veniți să-și susțină aspirantele la titlul de Miss Diaspora. La eveniment, a fost prezent și primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, care a urmărit din public, alături de familie și locuitorii orașului, manifestările din cadrul festivalului desfășurate sub deviza ”România, dragostea mea”.Concursul Miss Diaspora 2013 a fost conceput în urmă cu treisprezece ediții ca o modalitate de promovare a României ca destinație turistică și a fost adresat tinerelor de origine română din diaspora. Dintre cele 22 de finaliste selecționate de asociațiile românești din 15 țări au continuat competiția pentru titlul Miss Diaspora 2013, 16 concurente din 11 țări. Frumoasele românce stabilite în țări precum: Italia, Spania, Ucraina, Olanda, Republica Moldova sau Austalia au avut de trecut câteva probe de foc prin care și-au etalat în fața unui juriu specializat atât frumusețea, cât și inteligența și aptitudinile. Din juriu au făcut parte regizorul Cristian Mihăilescu, soprana Felicia Filip, fondatorul Agenției de presă pentru Românii de pretutindeni, Ionela Vanrees Zota, designerul-care a asigurat vestimentația concurentelor-Agnest Toma și alții.După ce s-au făcut cunoscute în fața publicului și a juriului, fiecare dintre cele 16 concurente, au avut de trecut proba dansului popular, pe cea de promovare și aptitudini. După aceste probe doar zece concurente au fost alese drept finaliste, nu înainte de a depăși proba de aptitudini, unde au ales să cânte, să danseze sau să deseneze. După voturile de pe Realitatea.Net și Facebook și implicit cel al juriului, concursul de Miss Diaspora 2013 a fost adjudecat de Izabela Stăncicu-Spania, care a câștigat și titlul de Miss Popularitate. Frumoasa româncă locuiește de 9 ani în Spania, a participat la mai multe ședințe foto profesionale și a dorit să se înscrie în acest concurs pentru a demonstra că este o luptătoare și câștigătoare în tot ceea ce își propune. Pe locul al II-lea și al III-lea s-au situat Dragana Belic-Serbia, respectiv Cristina Pantea-Ucraina, la egalitate cu Andreea Pancea-Italia. Alte premii în cadrul concursului au fost cel de Intermiss Diaspora, obținut în urma votului celorlalte concurente, de către Diana Albu-Austria și un alt premiu de popularitate câștigat de Cristina Pantea.Pe scena plutitoare, au concertat Felicia Filip, Gheorghe Gheorghiu, Ovidiu Comornic, George Rotaru și Gloria, dar și Alina Dragomir, Ioana Bărbuliceanu și Timpuri Noi. Din seara Miss Diaspora nu au lipsit momentele de dans țigănesc, spre încântarea publicului, susținute de Ansamblul "Cireșica", pe muzica cântată de vedeta TV, Mirela Pană. În ultima seară a Festivalului "Callatis" intitulată "Fanomania" vor evolua Mihai Marginean & The Band, Whats UP, Shift, Letiția Moisescu și mulți alții.