Iuliana Puşchilă, Vocea României din clasa a X-a G

Nebunie maximă la Colegiul „Mircea“

Iuliana Pușchilă, Vocea României din clasa a X-a G

La numai 16 ani, constănțeanca Iuliana Pușchilă a cucerit publicul show-ului „Vocea României” cu timbrul său cald și special, atribut care a adus-o până în marea finală ce va avea loc în a doua zi de Crăciun, la Pro Tv.„Iulia, suntem cu tine!”Colegii clasei a X-a G, diriginte prof. Gabriela Dumitrof, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” o descriu pe Iulia ca fiind o colegă prietenoasă și de aceea s-au mobilizat cu tot cu neamuri să trimită sms la 1276 cu numele „IULIANA”. „Am susținut-o la fiecare etapă și cu atât mai mult în finală!”, declara ieri Robert Badea. „Noi suntem siguri că ea va câștiga și de aceea tot colectivul îi va fi alături” – Bianca. „Eu cred că e cea mai plină de energie fată pe care o cunosc și în sufletele noastre a câștigat din prima etapă” – Izel. „Este o fată deosebită, e cumsecade și chiar merită să câștige. Toată familia mea a votat-o și așa vom face și pe 26 decembrie” – Amalia. Alexandra a fost de fiecare dată la București când a cântat Iuliana și a susținut-o. „În prima etapă am fost în număr destul de mare și vrem ca săptămâna viitoare să fim cu toții alături de ea acolo. Să sperăm că vor fi destule locuri! E un lucru extraordinar ca la vârsta ei să realizeze ceea ce a realizat până acum. Nu știu cum are timp să fie atât de bună și la învățătură și să se dedice și pasiunii din timpul liber. E bună la tot ceea ce face!”. „Să aibă încredere în ea, pentru că știu că poate să câștige acest concurs. Să lase emoțiile deoparte și să cânte cum știe ea mai bine!” – Alexandru Boldeanu. „Suntem foarte mândri de ea și am convingerea că va avea un viitor frumos în domeniul pe care și l-a ales, pentru că vocea ei nu o trădează” - Lucia. Prietena ei cea mai bună, Cătălina, vizibil emoționată, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Sunt foarte fericită pentru ea, mai ales că știu cât de mult a muncit să ajungă până aici. Îi voi fi alături întotdeauna și o voi susține în orice decizie va lua pentru că știe cât de mult o iubesc”. Să o votăm cu toții!!!Iuliana Pușchilă cântă de la vârsta de 8 ani și se poate lăuda cu un palmares impresionant. Mihai Trăistariu a fost cel care a remarcat-o în 2007 și a distins-o cu premiul care îi poartă numele. În 2009, câștiga Trofeul „Cerbul de Argint” la Festivalul „Cerbul de Aur Junior” de la Piatra-Neamț, apoi trofeul Festivalului „Ghiocelul de Argint” de la Bârlad și locul al II-lea la Festivalul „Mamaia Copiilor”. În 2009, la Gala Premiilor Radio Con-stanța, Iuliana a cântat în duet cu Mihai Trăistariu pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Acestor distincții li se adaugă alte performanțe precum Trofeul Festivalului „Mlădițe dunărene” (2006, Hârșova), Trofeul Festivalului „Steluțele Mării” (2006, Constanța), Trofeul Festivalului „Delfinul de Mare” (2007, Cumpăna) și Trofeul Festivalului Național „Remember” (2008). Iuliana se pregătește la Școala Populară de Arte și Meserii din Constanța cu profesorul Theodor Rădulescu, unde, în paralel cu activitatea de solist vocal, studiază pianul și chitara.