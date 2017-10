„Istorie şi arheologie în spaţiul vest-pontic“, într-o nouă ediţie Pontica

„Istorie și arheologie în spațiul vest-pontic“, într-o nouă ediție Pontica

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, săptămâna viitoare, în perioada 6-8 octombrie, cea de-a XLIX ediție a Sesiunii Științifice Internaționale Pontica, cu titlul „Istorie și arheologie în spațiul vest-pontic”.Deschiderea oficială a sesiunii va avea loc joi, 6 oc-tombrie, de la ora 11, la muzeu, prilej cu care vor fi lansate volumele „Pontica XLVIII-XLXIX”, „Moesica et Christiana: studies in honour of Professor Alexandru Barnea” și „Monede bizantine descoperite în mediul rural din nordul Dobrogei secolele VII-XV”, autor Gheorghe Mănucu-Adameșteanu.