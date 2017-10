Istoria vampirilor, prezentată la Universitatea "Ovidius"

2

...Sa traiasca vampirii!

...Bravo, Doamna ...Galbeaza! Uite cum neteziti Domnia Voastra drumul tinerilor catre Occident! ....cum le spalati creierii! Asta le trebuie sa stie! Avem o traditie si cultura infinit mai bogata decat a americanilor! Vine dintr-o istorie a comunitatilor romanesti milenara! Multimilenara! Cea americana are abia cateva secole. Americanii au imprumutat, au nascocit tot felul de sarbatoro care sa le faca viata mai frumoasa Peste Ocean, sa mentina anumite traditii si valori de care orice obste are nevoie. Noi am mostenit! Am primit si am dat dn generatie in generatie! Calendarul traditiilor romanesti este aproape fabulos in comparatie cu ce au americanii si altii de aiurea! Din nefericire, de cand s-a instaurat regimul comunist, aceasta mostenire a saracit zi dupa zi, an de an, tot mai mult. A fost inlocuita cu surogate compuse in laboratoarele propagandei bolsevice de la Moscova sau Bucuresti. Eu nadajduiam ca dupa 1989 vom reveni la ce a fost valoros in cultura si traditia romaneasca. Ca macar ,,profesorii,, vor lupta pentru asta. Ca scolile, si mai ales universitatile vor redeveni focare de reaprindere a spiritului popular romanesc autentic. ...cand colo, iata, Doamna Galbeaza le vorbeste tinerilor despre... vampiri! ..sper ca manifestarea nu a fost urmata si de o seara de manele! Urmaresc cu mult interes actiunile desfasurate la ,,Ovidius,, , pentru ca de mult ma framanta interesul pentru calitatea nu tocmai onorabila a celor care trec prin bancile acestei scoli. ...daca in loc de autenticitate, de cultura romaneasca, de valoare, le dam tinerilor...surogate, dulcegarii, melanjuri, inseamna ca totul este pierdut! Nu mai avem nici o speranta!...si aici am contribuit si noi, cei care trebuia/trebuie sa formam caracterele copiilor, sa la insuflam valori care sa duca mai departe spiritualitatea romaneasca, nu sa o subtieze, incet, incet, pana la disparitie! Deja, folclorul popular este pe cale de disparitie! Ne-au adus tiganii alta muzica ce tinde sa fie considerata ,,romaneasca,, in lume: obiceiurile romanesti sunt inlocuite cu cele americane, englezesti, frantuzesti etc. Nu mai avem nimic valoros! Suntem cunoscuti in Europa si in Lume doar ca hoti, violatori, puturosi, nespalati, oameni lipsiti de cultura, indecenti,...in fine, de care trebuie sa te feresti! Deznationalizati, debusolati, fara cultura trecutului, fara perspectiva viitorului, cu mintile imbacsite de drogurile Occidentului, cu sufletul schilodit de implanturile artificiale la care ii tot supunem de mai bine de o jumatate de secol, romanii isi gasesc, tot mai greu, drumul prin civilizatia mileniului trei! ...si aici noi, educatorii, am gresit mult, stimata Doamna profesoara Galbeaza! La Gradinita, Vampiri! La Scoala, Vampiri! La Universitate, Vampiri! ...si uite asa, asta am ajuns! ...o natie de vampiri!...de oameni rai! Am vazut recent un film american, cum intr-o scoala, la sfarsitul anului elevii au pregatit ,,Romeo si Julieta,,! ...adica ceva frumos!..ceva educativ! ..ceva valoros pus la temelia sufletul lor. ...Noi, ce le oferim stimata Doamna Profesoara?