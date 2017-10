Istoria şi arheologia cetăţii Histria, între coperţile unui volum

Istoria și arheologia cetății Histria, între coperțile unui volum

Ştire online publicată Marţi, 16 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, de la ora 13,30, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în Aula „Adrian Rădulescu” (Sala Pictată), are loc lansarea volumului Supplementum III al revistei Pontica XLVII (2014), intitulat „Histria, Histoire Et Archéologie En Mer Noire”.Lucrarea, dedicată împlinirii unui secol de cercetări arheologice la Histria, reunește studii și articole grupate în patru capitole: La Cité (Orașul), Les Découvertes (Descoperiri arheologice), Les Fouilles et l’apport des sciences auxilliaires (Săpături arheologice și contribuția științelor auxiliare) și Numismathique (Numismatică).Volumul numără circa 370 de pagini și se adresează unui public larg avizat, doritor să cunoască istoria și arheologia cetății Histria.