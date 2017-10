Istoria învăţământului universitar din Dobrogea

„Ctitorii spirituale dobrogene. Universitatea Ovidius din Constanța“

Istoria învățământului universitar din Dobrogea

Lansarea monografiei „Ctitorii spirituale dobrogene. Universitatea Ovidius din Constanța” a adunat aproape toți decanii facultăților instituției pe care astăzi o aniversează. Au fost alături de autorii Aurelia Lăpușan și Victor Ciupină toți cei care sunt convinși că acest demers editorial era nu numai festiv, dar și necesar. În prezentarea făcută, prof. univ. dr. Adina Ciugureanu, decanul Facultății de Litere, a mărturisit celor prezenți că a parcurs cartea cap-coadă în noaptea premergătoare evenimentului și că o consideră o excelentă monografie spirituală și culturală a Constanței. „Este mono-grafia care completează de fapt cartea despre Constanța publicată în urmă cu doi ani de colega mea Aurelia Lăpușan. Importantă este descrierea de la începuturi, și anume de acum peste 2000 de ani, a rădăcinii culturale în zona în care mulți ne-am născut, începând cu exilul lui Ovidius la Tomis. Răsfoind cartea veți vedea cât de multe persoane au dorit și au luptat pentru ca în acest oraș să existe instituții de învățământ. De exemplu, nici eu n-am știut că alături, unde este Biblioteca Universitară, a existat o școală generală și acolo a fost începutul Institutului Pedagogic din 1961. Veți găsi istoricul universității cu persoane care au predat aici, cu secțiile care s-au dezvoltat, cu tot ceea ce a însemnat universitatea din 1961 până în prezent. Este o monografie emoționantă și completă. Chiar am urmărit să văd dacă anumite evenimente pe care le cunosc sau colegi de-ai noștri lipsesc din aceas-tă carte. Nu lipsește nimeni, ca dovadă că munca de doi ani de zile s-a concretizat într-un lucru de excepție”. Autoarea, aflată deja la al 23-lea volum, a declarat că s-a simțit datoare să lucreze la această monografie. „Cărțile, am învățat, se scriu din dragoste sau din datorie. Cred că această carte am scris-o din datorie. Din datorie pentru instituția care mi-a definit identitatea profesională în acești ultimi ani ai carierei mele. Din datorie față de orașul meu, față de Constanța și față de cei care au clădit din speranțe și visuri idealul de a avea la Constanța o universitate. Am adunat cu multă, multă atenție, informații din cele mai multe arhive pe care le-am desfăcut în premieră absolută, arhive care se găsesc la Ministerul Educației și la filiala Constanța a Arhivelor Naționale, unde l-am avut alături pe Virgil Coman. Am încercat să legăm prezentul de trecut și cu siguranță sunt multe alte lucruri care mai pot fi scrise”. Co-autor al lucrării, Victor Ciupină activează de patru decenii în această instituție și cu toate acestea se întreba, ca fizician, ce caută pe coperta unei lucrări monografice. „Probabil că mai există o latură pe care aș putea s-o exploatez. Determinismul este, însă, cuvântul care m-a guvernat. Nimic nu există dacă nu se sprijină pe ceva. Nimic nu e, mai ales când este vorba de act cultural prezent, dacă n-a fost ceva în trecut. Firul pe care am vrut să-l trasăm cu această monografie pleacă de la ceea ce a fost și unde s-a ajuns. Ceea ce înseamnă astăzi învăță-mânt universitar se sprijină pe rădăcini puternice. Se cuvenea acum, la împlinirea unei jumătăți de secol, să existe o carte care să privească lucrurile și din punctul de vedere pe care noi am încercat să-l instituim. Se pot regăsi toate instituțiile și toți cei care au stat, într-un fel sau altul, la baza actualei universități”. Cartea apare la Editura „Dobro-gea”, într-o concepție grafică mo-dernă aparținându-i lui Gabriel Voicu, bogat ilustrată cu fotografii din colecții de autor și reproduceri ce subliniază convingător demersul autorilor.