Istoria închisorii Alcatraz

Ştire online publicată Miercuri, 21 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

American Corner din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța va organiza, astăzi, începând cu ora 11,45, o activitate intitulată „Vanished from Alcatraz: The False Myth of Unbreakable Walls”. Prof. Valerica Vișan, profesor de limba engleză la Liceul Teoretic „Ovidius”, va face o prezentare generală, un istoric al insulei și al închisorii Alcatraz și va vorbi despre falsul mit al zidurilor de netrecut și ce reprezintă acest loc pentru Statele Unite. Aici au fost în detenție gangsteri renumiți precum Al Capone (1934-39), Robert Franklin Stroud (1942-59), George „Machine Gun” Kelly (1934-51) i Alvin „Creepy” Karpis (1936-62). Inițial, a fost construită o fortăreață, „Fort Alcatraz”, iar ulterior s-a transformat în închisoarea vestită „Alcatraz”, închisă în 1963, azi atracție turistică.La acțiune participă elevi ai Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanța. După prezentare, se va viziona și analiza filmul documentar „Vanished from Alcatraz”, realizat de către National Geographic. Participanții vor primi de la Rodica Toma, coordonatorul American Corner, un material cu întrebări și răspunsuri pe tema discutată și cu imagini ale temutei închisori.