ISJ Constanţa - se mai primesc înscrieri pentru concursul de inspector şcolar general

da, e corect ce scrie aici. incercati domnule Popescu in mediul d-voastra universitar sa ne demonstrati ca veti lua concursul si apoi tot respectul. acum ne abtinem. pentru ca ati gafat mult pecand urechea la inspectaorele pe care le-ati ales in echipa cu care ati stat 3 ani. Dumnezeu sa faca dreptate, ne dorim un general lipsit de aroganta femeilor cu care v-ati inconjurat la ISJ, ne dorim sa fim tratati cu demnitate si omenie, dupa atata amar de vechime avuta in asa conditii tulbure. am cam fost umiliti de comportamentul doamnelor pe care le-ati agreat in echipa. lasati-ne. oricum ne facem treaba la clasa.

Răspuns la: "modestia" lui Popescu

Adăugat de : profesor, 10 iulie 2015

Dumneata inscrie-te la concursul universitar, mrgi acolo si demonstreaza cat de pregatit esti, aveti si voi concursuri in functii de conducere din...