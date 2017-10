ISJ Constanţa, schimbări în conducere. Cine este noul adjunct al "generalului" Bucovală

7

generalii-ATENTIE !!!!

Important nu este din ce partid face parte, acestea-s rautati! important este ca aceasta doamna Nutu Oana a obtinut la scris 42 de puncte din maxim 50. (concurs directori). un asa punctaj mare a obtinut doar doamna Marcu Isabela, 45, 75, scris (concurs general adjunct). celelalte probe, CV si interviul sunt subiective, deoarece unii au doctoratul (plagiat ce-i drept 99%, ptr ca dupa "89 nu avem cum sa dam peste 65.000 de doctorate fara sa se inregistreze o imbunatatire in nici un domeniu de activitate al tarii), altii au hartii obtinute pe relatii iar interviul este cea mai subiectiva proba. ca sa evaluezi un plan de dezvoltare institutionala trebuie ca tu sa fii un analist fin si sa faci dovada ca ai conceput/elaborat tu cel putin in cariera ta profesionala un plan/proiect de o asa finete. ori din comisie mai fac parte si cadre didactice care nu au cel putin gradul didactic al celui evaluat sau realizarile din CV -ul evaluatului. s-a dus in derizoriu munca unor candidati. in concluzie FELICITARI DOAMNA NUTU pentru punctajul obtinut in mod special la scris! pentru comentatorii rautaciosi, va sugerez sa mergeti la concurs si abia apoi sa faceti comentarii. aceasta-i ordinea! prezenta la concurs, sa vedem punctajul vostru si apoi stam la o dezbatere cu curajul de a scrie numele si prenumele in clar aici cand iti sustii denigrarea....