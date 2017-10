ISJ Constanţa / Noul „general” şi-ar dori să predea în continuare

1

mai taiati-le da-le dracului

Ne-a napadit profesorii de sport. Au ajuns sa conduca institutii de `stat`, dar nu se mai practica nici un sport. Au invatat atat de mult pe timpul scolii , toti stim cate scutiri aveau ei , si acum isi pun in practica calitatile....( nu conteaza ce fel de calitati) . Ba frate, nu le e rusine la astia sa isi ridice capul in fatza profesorilor adevarati, care au citit biblioteci pline de carti, si au examene luate . cate zile au fost sportivii la scoala ????? Dumnezeule, s-a intors lumea invers, Epure rector, Ciucur rector, si Popescu care mi-i intrece. Ma intreb dupa ce criterii sunt adusi oamenii astia in posturi? Cred ca dupa cata saliva au in gura. Sa nu fiu inteles gresit, dar respect profesorii de sport , mai ales pe cei care isi fac treaba. Dar cand vad ca in loc sa aduca copiii pe terenurile de sport, ei fac politica, asta nu mai pot sa respect. Acum ca noul inspector general are capacitate toracica de invidiat ( datorita profesiei de baza) deci poate sa isi retina respiratia e perioada mai lunga de timp, probabil atat cat e necesar sa satisfaca cerintele PSD. Asteptam cu interes noii directori de scoli si licee, bineinteles tot prefesori de sport. O gandire perfecta ar spune ca daca tot nu mai vin elevii la ora de sport si profesorii nu au obiectul muncii , hai sa ii facem directori si inspectori. Si ca sa imi intelegeti de ce indignarea, sunt un fost sportiv de mare performanta, si inca imi tin capul plecat in fatza profesorilor mei de stiintze reale si umane. DAR, mai bine inchei ca mi-e scarba de tzara asta unde nu mai exista respectul valorii. In curand o sa avem inspector general o fosta femeie de servi sau un fost portar de scoala, ca ei stiu cel mai bine de ce chiulesc elevii de la scoala,ce fac in pauze, ce trebuie sa invete , si mai ales cum se copiaza ...