IŞJ Constanța, glume proaste cu şcoala din Dumbrăveni! Solicită director dintre titulari, știind că nu există

De la 1 septembrie, pentru că nu s-a dorit prelungirea mandatului fostului director, prof. Oana Mancaș, Inspectoratul Școlar Județean Constanța l-a numit, cu delegare de atribuții, pe prof. Florin Vasile, învățător titular la Școala gimnazială Scărișoreanu. Iar pe 15 septembrie acesta și-a dat demisia, la presiunea părinților, a corpului profesoral, ba chiar și a Primăriei.





Evident că principala nemulțumire a tuturor a fost aceea că nu preda în școala Dumbrăveni și, învățător fiind, putea să ajungă în această unitate fix după ora 12, la finalul orelor de curs.







Lipsă de profesionalism sau de interes la nivel înalt?





Din câte am aflat, ISJ Constanța a transmis, pe messengerul de Facebook al Școlii gimnaziale nr. 1 Dumbrăveni, o adresă prin care se solicită consiliului profesoral al unității de învățământ să nominalizeze un titular din școală pentru a fi director.



În condițiile în care ISJ Constanța știe foarte bine că nimeni nu se poate titulariza în această unitate de învățământ cu doar 53 de elevi, nefiind norme complete. Și, ce să vezi, din acest an școlar s-a decis respectarea legii și numirea unui profesor titular ca director.





Pentru comunitatea din Dumbrăveni este de neînțeles de ce nu i s-a prelungit mandatul prof. Oana Mancaș, profesor de limba română, cea care, în ultimii doi ani școlari, deși nu este titularul acestei unități, a condus cu multă implicare colectivul.



Ca răspuns la solicitarea ISJ Constanța, săptămâna trecută, colectivul de cadre didactice a transmis următoarea adresă: „Urmare a adresei ISJ nr. 5502A/17.09.2021, precizăm că nu există niciun cadru didactic titular în unitatea noastră de învățământ, deoarece toate posturile didactice au viabilitate de un an. Demersurile care au fost întreprinse de consiliul profesoral din unitatea de învățământ în data de 7.09.2021 au avut ca justificare faptul că atât colectivul de cadre didactice, cât și părinții elevilor își doresc un director care să aibă norma didactică sau măcar o fracție de normă didactică de predare în unitate, astfel încât să poată asigura prezența fizică și permanentă în unitate. Prin urmare, fiind o situație specială rugăm a se face o derogare de la procedură, astfel încât doamna prof. Oana Mancaș, care ocupă catedra de limba și literatura română în școală (11 ore) să primească numirea pe funcția de director al unității noastre. Precizăm că dumneai a fost directorul acestei unități în anii școlari 2019-2020, 2020-2021 și în urma evaluării ISJ Constanța a primit de fiecare dată calificativul Foarte bine.



În consecință, vă rugăm să reanalizați situația de impas în care se află momentan unitatea noastră de învățământ și să asigurați continuitatea conducerii școlii noastre”.



Scrisoare deschisă adresată președintelui României și ministrului Educației





Același colectiv de cadre didactice al Școlii din Dumbrăveni a transmis, în data de 7 septembrie, o scrisoare deschisă președintelui României și ministrului Educației, din care vă prezentăm un fragment, așa cum l-am găsit pe pagina de Facebook a unității:





„Motivul acestei epistole este următorul: începând cu data de 01.09.2021, prin decizie a Inspectorului Școlar General Constanța, a fost detașat în interesul învățământului pe post de director, un cadru didactic din afara școlii noastre pe care îl considerăm nepotrivit pentru această funcție. Numirea a fost făcută în baza unei proceduri a inspectoratului pe care o considerăm nedemocratică, dacă nu chiar abuzivă, atât timp cât ea nu presupune nici măcar o minimă consultare a Consiliului Profesoral, a părinților, a elevilor, a reprezentanților comunității locale.





Prezentăm mai jos câteva date oficiale care reflectă munca noastră și rezultatele elevilor noștri de-a lungul timpului, sub conducerea fostei doamne director a școlii:



- Creșterea promovabilității elevilor de clasa a VIII-a la Evaluarea Națională și admiterea la licee din municipiu



- Scăderea abandonului școlar



- Consilierea psihologică a elevilor prin intermediul organizațiilor de voluntariat



- Participarea elevilor la activități de ecologizare, de realizare a propriei grădinițe și livezi în curtea școlii cu ocazia Săptămânii Naționale a Voluntariatului



- Cursuri de limba chineză și de informatică desfășurate în școală



- Primirea titlului de INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT A ANULUI 2020 din partea Organizației ADAPTO YOUTH



- Participarea la proiectul „Prima dată la mare” organizat de Asociația Împreună pentru Viitor Constanța



- Creșterea procentului de profesori calificați în unitatea școlară.





În ceea ce privește pregătirea și perfecționarea profesională a cadrelor didactice, vă aducem în atenție următoarele aspecte: suntem un colectiv de profesori cu drag de elevi și, în aceeași măsură, preocupați de evoluția în carieră: unii dintre noi au gradul definitiv, alții în curs de obținere a gradului didactic II. De asemenea, cu toții am obținut note peste 7 la examenul de titularizare și am ales să predăm în această școală dezavantajată, pentru a oferi o șansă la educație elevilor din mediul rural. (...)





Vă adresăm câteva întrebări la care vă invităm să reflectați, pentru a lua o decizie rapidă și în spiritul educației moderne pe care ne-o dorim toți:



• Este «în interesul învățământului» ca o procedură să permită inspectorului școlar general să numească un director fără să consulte în prealabil pe nimeni din școală?



• Este «în interesul învățământului» ca fostei doamne director a școlii din ultimii 2 ani să i se respingă dosarul de detașare in funcția de director, doar pentru motivul invocat că nu este titular? În ciuda faptului că în cadrul școlii noastre nu există posturi titularizabile din cauza numărului redus de norme? În ciuda progresului observat la nivelul comunității și al școlii în ultimii 2 ani?



• Este «în interesul învățământului» să fie numit un director împotriva dorinței colectivului pe care îl va conduce, chiar fără a avea minime calități manageriale, nefiind cadru didactic în școală, necunoscând elevii, comunitatea și problemele lor? Este firesc ca acest domn director numit să profeseze ca învățător într-o altă școală din județ, nefiind prezent fizic și zilnic în cadrul școlii pe care o conduce?



• Este «în interesul învățământului» să fie numit un director care nu are sprijinul primarului localității, cu care, inevitabil, trebuie să colaboreze în beneficiul elevilor?



• Este «în interesul învățământului» ca o școală să funcționeze condusă de un director fără acordul Consiliului de Administrație?



• Este «în interesul învățământului» ca, în perioada stabilirii orarului, programului școlar, a organizării începutului de an, în atmosfera delicată declanșată de pandemie, școala să fie condusă de cineva fără legitimitate, fără autoritate, fără încrederea colegilor? Iși poate el asuma siguranța elevilor în școală?



• Este «în interesul învățământului» ca Inspectoratul Școlar Județean Constanța să cauționeze o persoană împotriva unui întreg corp profesoral? Este moral? Este în spiritul unei educații europene? Este în interesul elevilor noștri această situație conflictuală de la început de an școlar?”.



Să sperăm că săptămâna aceasta colectivul de cadre didactice al Școlii gimnaziale nr. 1 din Dumbrăveni, care merită toate felicitările pentru curajul de a-și face publică doleanța cu argumente solide, se va bucura de un manager pe măsură.