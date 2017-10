ISJ Constanţa funcţionează în regim de… avarie. Un nou concurs pentru "adjuncţi" ratat

ISJ Constanța funcționează în regim de… avarie. Un nou concurs pentru "adjuncți" ratat

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a mai scris o filă în… zbuciumata sa istorie,,și nu una de onoare, întrucât, e rușinos ca pentru a patra oară să se prezinte la concurs trei candidați pentru cele două funcții de inspector general adjunct și nimeni să nu ajungă… învingător.Conform informațiilor oferite de prof. Isabela Marcu, de altfel una dintre cele trei candidate, punctajele oferite la cele trei probe au fost următoarele: la evaluare CV, prof. Marcu a obținut 37,50 puncte, prof. Iris Sarchizian și prof. Andreea Artagea, câte 47,50, din minimum 33 și maximum 50. La proba scrisă, cu subiecte din Legislație și management, prof. Marcu a obținut 45,75 puncte, prof. Sarchizian - 24,50, și prof. Artagea - 33, din minimum 35 și maximum 50.Ultimele două candidate nu s-au mai prezentat și la cea de-a treia probă, a interviului pe marginea ofertei manageriale, pentru că nu se calificaseră anterior. În schimb, prof. Marcu, în urma susținerii interviului, a obținut 23,50 puncte, din minimum 33. La finalul zilei de concurs, concluziile sale, împărtășite presei, au fost următoarele: „Atâta timp cât am luat scrisul cu 45,75 fără doctorat, fără funcții, nu mai are rost să comentez, poate doar să tragă concluzia cei care cunosc sis-temul. Pot să merg de-acum încolo la 100 de concursuri degeaba. Cunosc legislație și am învățat ca un student, că doar am mers a patra oară. Degeaba ai CV strong, pentru că oferta este în funcție de cine trebuie să iasă, nu cine se pricepe. Eu mi-am format impresia despre aceste concursuri și nu cred că ministrul știe ce mizerii fac ăștia mici. Să vă mai spun ceva. Când profesorul vrea să-l scoată pe elev prost îi demonstrează că este. Dar pro-fesorul trebuie să-l învețe, nu să-i facă demonstrații. Orice profesor poate fi rău-tăcios și subiectiv, așa cum de altfel sunt și evaluatorii, de asta îi și demotivăm pe elevi și după aia ne întrebăm de ce ab-sentează. Păi vin la catedră unii profesori cu frustrări și îi iau la mișto și nu îi învață ce trebuie și îi persecută psihologic, așa, mai subtil, de ajunge să se sature elevul”, și-a spus off-ul cadrul didactic de la Colegiul „Virgil Madgearu”.Probele au fost înregistrate audio și videoPrezent în calitate de observator din partea Sindicatului Învățământ constăn-țean, prof. Mitică Iosif declara pentru „Cuget Liber” că nu a sesizat fraude în desfășurarea concursului. „A fost neplăcut faptul că am avut trei candidați și niciunul nu a reușit, în final, să ocupe funcția. Dacă vreuna dintre candidate se simte nedreptățită, are posibilitatea să conteste rezul-tatul, cu atât mai mult cu cât proba a fost înregistrată audio și video”. Întrebat dacă este de acord cu afirmația că și aceste concursuri fac… loc celor care trebuie să ocupe funcția, prof. Iosif a răspuns: „Sigur că se poate interpreta atâta vreme cât o probă de concurs cum este interviul are și o componentă subiectivă, nu avem cum să trecem de acest aspect. Dar contează foarte mult și modul în care candidații reușesc să convingă comisia, raportat strict la aspecte legislative, financiare legate de sistemul de învățământ. Înainte ar fi fost o mare problemă să contești interviul pentru că nu existau înregistrări și atunci fiecare parte venea cu argumentul său. Dar acum s-a înregistrat totul de la momentul în care s-a deschis fișetul și s-au extras subiectele, s-a filmat fiecare etapă a concursului”, a clarificat același interlocutor.Conform legislației, până la data de 5 octombrie actualii interimari, în persoana prof. Iris Sarchizian și prof. Andreea Artagea, urmează a fi schimbați și numite alte persoane de către Ministerul Educației.