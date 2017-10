ISJ Constanţa are o nouă conducere. Directori noi numiţi în şcoli

3

La vremuri noi ...

Ca un blestem , la ISJ a revenit la putere USL-ul ! Partidele cu origini fesenite au capusat multi ani sistemul de invatamant preuniversitar , ducand in derizoriu ideea de educatie , ideea de bun-simt si de patriotism . Atat de mult au ros ciolanul , incat i-au facut pe liberali ranchiunosi , grabiti sa sara in barca lor in ideea ca acum se mai poate fura , pana nu se termina totul ce-i in punga ... Asa monstruos arata ISJ -ul incat vizitatorii intra si ies repede ca sa vomite ! Acum , cu venirea acestei naparci , ciumata si leproasa Gheorghe Adriana , la ISJ s-a refacut armata neroadelor , femele parasite de barbati , nemaritate , divortate , lipsite de caracter , care si-au inselat sotii , cand cu sefii de partid , cand cu partidul , cand cu interlopii ... S-ar putea zice ca unele sunt prea urate si proaste ca sa fie si usuratice , dar in niciun caz nu le promovezi inspectoare , ca pui in incurcatura un intreg sistem , dar asta este filosofia mizera a PSD-ului si prostia de etapa a PNL-ului capusat de fesenism ...