ISJ a decis taxele de examinare

Ştire online publicată Joi, 31 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța s-a întrunit recent pentru a decide care va fi cuantumul taxelor pe care le vor plăti absolvenții învățământului de stat sau particular pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor.Așadar, pentru candidații la examenul de bacalaureat 2012, proveniți din învățământul de stat și particular din seriile anterioare și care au susținut în anii anteriori de cel puțin două ori examenul de bacalaureat, suma de plată pentru fiecare dintre probele A, B, C și D, va fi de 25 lei, iar pentru probele E) a), E) b), E) c) și E) d) va fi de 50 lei.Pentru obținerea atestatului de către absolvenții claselor de matematică-informatică, intensiv informatică, ai claselor cu stu-diu intensiv și bilingv al limbilor străine și cu predare în limbile minorităților, ai claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători - educatori proveniți din învățământul de stat din seriile anterioare și care au susținut în anii anteriori cel puțin o dată examenul, taxa de examen s-a stabilit luându-se în calcul toate cheltuielile per candidat ca fiind de 50 lei.