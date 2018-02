Își vor primi cadrele didactice din Constanța salariile luna aceasta? Sindicatul: "Este haos!"

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar sunt dispuse să iasă, din nou, în stradă, dacă guvernanții nu le rezolvă doleanțele. Nemulțumiți de salarii, de reducerea de posturi, de comasarea claselor sau discriminarea personalului din educație prin neacordarea unor sporuri și nu numai, dascălii susțin că vor organiza ample acțiuni de protest. Președintele Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Constanța (SLSIP), Mitică Iosif, a declarat că pentru început vor fi organizate mitinguri, marșuri, dar se poate ajunge chiar și la grevă generală. Mereu ne-am întrebat, totuși, de ce la acțiunile de protest nu se prezintă tot personalul didactic, în ideea că dacă ar ieși mai mulți la proteste, s-ar putea rezolva problemele care-i apasă.Răspunsul reprezentantului SLSIP la această întrebare a fost unul scurt: multora le este teamă să iasă în stradă din cauza banilor, pe care, în cazul în care ar participa la protest, nu i-ar mai lua.„Mulți dintre colegii noștri au rate la bancă și este un sacrificiu enorm pentru ei să renunțe la banii din salariu pe perioada grevei. Acesta este motivul pentru care, o bună parte dintre ei nu iau parte la acțiunile noastre. Totuși, ar trebui să înțeleagă că nu vor lua bani o lună, dar ne va fi bine, apoi, mai departe”, a precizat Iosif.O altă problemă semnalată de sindicatul constănțean face referire la discriminarea personalului din Educație prin neacordarea unor sporuri. „Regulamentul de sporuri este o altă problemă. Dacă înainte existau și sporuri de ecran pentru cei care lucrau mai mult timp în fața calculatorului, acum s-a ajuns ca aceste sporuri să fie tot mai mici și de ele să beneficieze tot mai puțini oameni. Așa se face că, la ora actuală, nimeni din învățământul preuniversitar nu se regăsește pe liste pentru a primi sporul maxim de 15%. Apoi, nimeni nu se încadrează să primească nici sporul de 12%. Cel de 10% ar trebui să-l primească cei din domeniul artei și aici am avea personal de la Colegiul Național de Arte <> care ar putea intra în posesia banilor. De sporuri ar mai trebui să beneficieze și personalul care se deplasează în zone izolate, pe drumuri deteriorate sau unde nu există transport în comun etc. Tocmai de aceea, vom continua să chemăm guvernanții la discuții despre normativele după care se lucrează în școli și care datează din anul 1999. Acestea sunt atât de vechi, încât nu mai corespund. Mai mult decât atât, avem situații ciudate, în care unele unități de învățământ au o schemă de personal mai mare decât ar trebui, dar cel puțin pe zona personalului auxiliar și nedidactic se lucrează sub normative, ceea ce înseamnă că oamenii respectivi muncesc foarte mult”, a precizat reprezentantul SLSIP Constanța.Înainte de toate, însă, cadrele didactice se tem că luna aceasta nu își vor primi banii, pentru că nu va avea cine să se ocupe de statele de plată. De ce? Începând de anul acesta contabilii nu mai pot depăși mai mult de o normă și cum trebuie ca statele să fie gata până la data de 14 februarie, dacă într-o școală nu există contabil angajat, atunci există o problemă.„Cum vor fi plătite salariile angajaților? Noi am atras atenția asupra acestui aspect încă de la sfârșitul anului trecut, când se apucaseră să facă simulări să vadă cine, câte norme are. Din nefericire, nimeni nu a ținut cont de aceste aspecte și iată că ce se întâmplă acum și asta nu numai în sistemul educațional, este un haos”, a încheiat Mitică Iosif.