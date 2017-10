Irlandezii dansează la Casa de Cultură

Pe 27 februarie, constănțenii sunt invitați să asiste la un spectacol deosebit: celebrul „Rhythm of the dance”, susținut de Compania Națională de Dansuri a Irlandei la Casa de Cultură. Spectacolul face parte dintr-un turneu pe care irlandezii îl desfășoară în marile orașe din țară și dezvăluie călătoria celților irlandezi de-a lungul istoriei, folosind forme tradiționale și moderne de dans și muzică, precum și costume impresionante. Spectacolul „Rhythm of the Dance” este realizat de coregrafa cunoscutului dansator irlandez Michael Flatley, Doireann Carney. Biletele pot fi achiziționate la prețuri de 100, 150 și 200 lei.