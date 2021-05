IPS Teodosie, despre acuzaţiile Patriarhiei, referitoare la înfiinţarea Mitropoliei Tomisului

Înalt Preasfinţitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului a oferit în cursul zilei de astăzi, 21 mai, o declarație de presă, la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” după ce a fost aspru criticat de Patriarhia Română, cu privire la înfiinţarea Mitropoliei Tomisului. Din punctul de vedere al patriarhului Daniel, aceasta ar fi o ambiţie personală şi nicidecum o necesitate misionară.













„Ştiu că Dumnezeu este adevărul suprem şi ne va ajuta să punem adevărul în lumină. Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena au vrut să descopere crucea, cel mai important semn al creştinismului. Şi noi ne-am dorit să ne descoperim istoria, de aici de la Dobrogea, o istorie atât de obscură, pe care nu o cunoşteam. Iată, oameni pasionaţi au căutat în toate bibliotecile, în arhivele europene şi americane, în Europa, Africa, Asia, şi au descoperit vestigiile noastre risipite ale patrimoniului Scytiei Minor de odinioară, din primul mileniu, de care nu ştiam, aveam doar cunoștințe lacunare. Descoperindu-se acest tezaur, am lansat în urmă cu doi ani, o sută de volume ale sfinţilor părinţi ai noștri şi aceste volume au adus cu adevărat o curiozitate. Am avut la bibliotecă mulţi vizitatori care au dorit să ştie ce sunt aceste volume, am fost contactaţi de oameni dornici de cunoaştere, atât din ţară, cât şi de peste hotare. Cei de la Patriarhie nu cunosc acest adevăr istoric. Nu le dau vină, dar când îl vor cunoaște, nu vor putea spune că negru-i alb, și albul e negru. Ei nu au studiat ce le-am trimis. Noi am trimis o sinteză. Miercuri, la Arhiepiscopie se vor lansa o sută de volume, specialiști, istorici, care vor prezenta reperele istoriei acestui ținut care se compară cu cele ale Romei. De ce să ascundem istoria, pentru că aici este un ținut aparte, singurul loc care a avut rezonanțe în toată lumea creștină și în toată lumea, în general. Acțiunile pe care le-am întreprins, le-am făcut în sensul de a nu rămâne creștini singuri. Eu nu mă dezic de ce am spus, iar intervențiile pentru mitropolie le-am făcut la solicitarea credincioșilor”, a declarat IPS Teodosie.