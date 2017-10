ÎPS Teodosie:"Cine ar renunţa, dintre părinţi, la ora de Religie ar mutila propriul copil"

10

greseala

Inalt prea sfintia sa probabil ca nu stie ca ora de religie se face pentru BANI, nu are nici o treaba cu ortodoxismul. Elevii de liceu o accepta doar pentru marirea mediilor (pentru ca la religie toti au medii de 10 si nu fac nici un efort sa invete ceva)iar cei de gimnaziu nu inteleg religia, o percep ca orice alta disciplina scolara, are efect de bumerang asupra credintei. Generatia mea nu a facut religie in scoala si este mult mai evlavioasa si credinciasa. Generatiile care studiaza religia in scoli sunt mai violente, se drogheaza, prostitutie juvenila si batai. Adevarata religie se face in biserica, nu in spatii publice considerate "profane" chiar de biserica. Domnul Teodosie nu stie ca multi profesori de religie care sunt si preoti nu pot veni la scoala din cauza programului pe care il are la biserica, uneori cu saptamanile.Cum poate preda un preot religia daca el nu vine la ore, desi sustine ca necesar ca elevul sa invete religia?? In schimb un director de scoala daca indrazneste sa ii taie ora neefectuata se supara si face un reclamatii. Oare este corect? Un amarat de profesor nu poate sa se invoiasca nici macar o data pe semestru iar un preot vine doar de cateva ori pe semestru la scoala si ia acelasi salariu ca profesorul, plus banii de la biserica. Consider ca religia in scoli face rau in primul rand bisericii pentru ca are efect de bumerang si elevilor pentru ca nu cunosc semnificatia ei.