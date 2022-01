IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „Oamenii și-au pierdut direcția normală a vieții“

Apoi am avut Sărbătoarea Bobotezei cu peste 10.000 de oameni și nu s-a infectat nimeni. Am avut, de asemenea, toate sărbătorile, și de Paști, și cele care țineau de Paști, oamenii și-au trăit viața religioasă în mod intens. Am avut și sărbătoarea Sfântului Andrei și a Sfântului Pantelimon, cu procesiune. A fost un an al normalității, aș spune. Sigur că din octombrie-noiembrie au început niște valuri de boală mai intensă și au fost mulți decedați, dar noi în biserică ne-am ținut slujbele în mod firesc. Evenimentele au fost mai restrânse din cauza acestei boli și în mod firesc că nu putem să mergem să ne infectăm voluntar. Nu comentăm originea bolii, comentăm efectele bolii, care sunt limpezi. Pentru că oamenii s-au infectat și păcat că nu au fost medicamente. Asta trebuie s-o spunem mereu. Dacă ar mai fi fost și o asistență medicală total responsabilă n-am fi avut așa dureri în anul care a trecut. Care, iată, s-a soldat și cu închiderea Spitalului de Boli Infecțioase. Un moment dureros. Sperăm că anul acesta, cât de curând, va fi remediată toată acea situație de incertitudine în care s-a produs incendiul. Oamenii au nevoie de spitale, de școli, de biserici.