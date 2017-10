Ionuţ Galani, în concert la Festivalul Iernii

Ionuț Galani, în concert la Festivalul Iernii

Astă-seară, în cea de-a zecea de festival la Constanța, sunt programate numeroase surprize.De la ora 18 va urca pe scenă Quartet muzică clasică, după care, timp de o oră copiii vor avea parte de un show magic cu Maestrul Emiliano. Între 19:30 - 19:40 au loc concursuri. Apoi între 19:40 - 19:50 va veni trupa de dans New Force of Dance. 19:50 - 20:10 Recital Diana Francesca Filipescu. 20:10 - 20:30 Recital Raluca Sofrone. 20:30 - 20:40 Trupă dans - New Force of Dance. 20:40 - 21:20 Concert Ionuț Galani și ansamblul de dansuri grecești Asteria. 21:20 - 22:00 Discotecă și concursuri pentru copii.